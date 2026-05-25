「ナポリ、ガラタサライ、マンU、バイエルンが準備」W杯出場の日本代表戦士が退団、ステップアップ移籍か！強豪が続々関心と伊大手紙が報道「欧州トップクラブが気に入っている理由は…」
セリエA残留を決めているパルマは５月24日、最終節でサッスオーロと対戦し、１−０で勝利を収めた。
日本代表GKの鈴木彩艶は出番なし。カルロス・クエスタ監督は前日会見で、控えGKエドアルド・コルビが出場することを明かしていた。
鈴木がパルマでプレーする機会は、もうないかもしれない。以前から強豪の関心が伝えられているのは周知のとおり。この夏の人気銘柄となることが有力視されており、条件次第でパルマは売却するとの見方が少なくない。
イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』は24日、パルマ対サッスオーロの一戦について伝えるなかで、鈴木とサッスオーロの人気株タリク・ムハレモビッチについて、「シーズンを通じてどちらもその価値を十分に示し、多くのクラブの関心を集めている」と報じた。
「若いが即戦力で強く、夏に若返りの改革を目指すチームにとって理想的な選手たちだ。ただ、ワールドカップ効果に気をつけなければいけない。スズキもムハレモビッチも日本とボスニアの代表で主役として夏を北米で過ごす。イタリア勢の大半にとって耐えられないような争奪戦に発展するリスクは、ある程度前もって防がなければならない」
同紙は「スズキのことは少なくない欧州トップクラブが気に入っている。理由は明確。モダンなやり方でGKという役割をこなせる能力からだ」と続けている。
「確実なセービング、飛び出しのパーソナリティ、PKセーブの実績。だが何より、自陣から質の高い足技でビルドアップし、チームのプレーを最初につくる存在となれる能力だ」
「今季は11月から２月末にかけて骨折による約４か月の離脱に大きく成長を止められた。だが、ナポリ、ガラタサライ、マンチェスター・ユナイテッドやバイエルンといったクラブまで、彼を注視し続けており、市場で動く準備をしている」
飛躍が期待されるこの夏、鈴木にはどのような展開が待っているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
日本代表GKの鈴木彩艶は出番なし。カルロス・クエスタ監督は前日会見で、控えGKエドアルド・コルビが出場することを明かしていた。
鈴木がパルマでプレーする機会は、もうないかもしれない。以前から強豪の関心が伝えられているのは周知のとおり。この夏の人気銘柄となることが有力視されており、条件次第でパルマは売却するとの見方が少なくない。
「若いが即戦力で強く、夏に若返りの改革を目指すチームにとって理想的な選手たちだ。ただ、ワールドカップ効果に気をつけなければいけない。スズキもムハレモビッチも日本とボスニアの代表で主役として夏を北米で過ごす。イタリア勢の大半にとって耐えられないような争奪戦に発展するリスクは、ある程度前もって防がなければならない」
同紙は「スズキのことは少なくない欧州トップクラブが気に入っている。理由は明確。モダンなやり方でGKという役割をこなせる能力からだ」と続けている。
「確実なセービング、飛び出しのパーソナリティ、PKセーブの実績。だが何より、自陣から質の高い足技でビルドアップし、チームのプレーを最初につくる存在となれる能力だ」
「今季は11月から２月末にかけて骨折による約４か月の離脱に大きく成長を止められた。だが、ナポリ、ガラタサライ、マンチェスター・ユナイテッドやバイエルンといったクラブまで、彼を注視し続けており、市場で動く準備をしている」
飛躍が期待されるこの夏、鈴木にはどのような展開が待っているのか。
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