5月23日、アーティスト・GACKTが自身のXを更新。大阪で仲間たちと食事した時の様子を投稿した。

《韓国公演を終えて、そのまま【魔王シンフォニー】のプロモーションで大阪へ。収録前、仲間に連絡を入れたら、みんな店に集まってくれた》

写真には、焼肉店とみられる場所で、歌舞伎俳優・片岡愛之助や、宝飾品を製造・販売する会社「ジェムケリーグループホールディングス」の社長・中野猛氏らと歓談するGACKTの姿が写っていた。

「GACKTさんと中野氏は公私ともに交流があり、コラボグッズを展開したり、プライベートで交流したりしてきました。中野氏は自身のブログで『親友で本当のプライベートの友人』と2人の関係性を評しています。

GACKTさんだけでなく、中野氏も、飲み会後に自身のThreadsを更新し、《今日、突然GACKTからメッセージが来た。大阪で時間ができたので飯を食べようと。そんなわけで”焼肉こじま”アメ村店で久しぶりに飯を食べました》と投稿。GACKTさんとの2ショットをアップし、いい時間を過ごせたことを喜んでいました」（芸能担当記者）

だが、2ショットには思わぬ反響も。投稿のコメント欄には、GACKTの姿に衝撃を受けた声が相次いでいたのだ。

《ガクト、こんな腹してないと思う》

《こんなプニプニしてた？》

写真を見ると、トレードマークのサングラスに、茶髪メッシュのロングヘアを束ねたGACKTが写っている。この日はタンクトップにジーパンという出で立ちだったのだが、多くの人が注目したのが、GACKTのお腹回りだった。

「座ってポーズを決めていたGACKTさんですが、一見お腹まわりにたるんだ肉がついているような写り方をしていたんです。タンクトップのしわがそれらしく写っていただけかもしれませんが、コメント欄では“別人疑惑”が出たほどでした。

ただ、GACKTさんといえば、1日1食の食事制限や、トレーニングを継続するというストイックな生活で知られています。“自己管理の鬼”であるGACKTさんが太るというのはあまり考えられず、あくまで腹筋が浮き上がった程度のものなのでは。“いつまでも老けない”という評判があるだけに、ちょっとしたことで騒がれてしまうのでしょう」（芸能担当記者）

GACKTの“完璧イメージ”の強さが強調された投稿となったのかもしれない。