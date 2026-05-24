「avexしか勝たん」浜崎あゆみ、エイベックス松浦会長とのツーショットに「あゆまさ最強」「エモすぎ」
歌手の浜崎あゆみさんは5月24日、自身のInstagramを更新。エイベックス会長・松浦勝人さんとのツーショットを披露しました。
【写真】浜崎あゆみ＆エイベックス松浦会長のツーショット
この投稿にコメントでは「このコンビ一番好き」「全部が素敵すぎて」「あゆまさ最強」「2人の軌跡は永遠」「平成感と令和感とavex感に溢れてる」「激可愛すぎる美しいです姫」「何をひそひそ話してるのか気になる」「エモすぎて感動するっ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】浜崎あゆみ＆エイベックス松浦会長のツーショット
「何をひそひそ話してるのか気になる」浜崎さんは「avexしか勝たん」とつづり、12枚の写真を投稿。お団子ヘアにサングラスをかけた浜崎さんとデニムジャケット姿のエイベックス会長・松浦勝人さんとのツーショットなどを披露しています。浜崎さんが松浦さんの耳元で話している姿や2人でカメラに向かってポーズをとる姿など、仲むつまじい様子が伝わってきます。
「2人の関係がとってもステキです」2025年10月の投稿では、松浦さんと肩を並べて座り、お酒を飲みながら談笑する姿を披露している浜崎さん。ファンからは「2人の関係がとってもステキです」「清楚で何か10代の頃みたいで可愛い」「愛と尊敬の眼差しが可愛すぎる」「過去1美しい」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)