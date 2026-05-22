犬を喜ばせる「遊び方」4選

1.おもちゃの引っ張り合い

ロープやぬいぐるみなどを使って、飼い主と犬が力比べをする遊びです。これは犬が本来持っている「獲物を捕まえる」という本能を満たしてくれます。遊ぶときは、左右に優しく振るように動かし、犬がしっかりくわえられるようにしましょう。

あまり強く引っ張りすぎると歯や首を痛める原因になるので、愛犬の力に合わせて加減することが大切です。飼い主も一緒に楽しそうに声をかけることで、愛犬のテンションも上がり、最高に楽しいコミュニケーションの時間になります。

2.宝探しゲーム（ノーズワーク）

犬の優れた「嗅覚」を使った遊びです。やり方は簡単で、お気に入りのおやつをタオルに隠したり、部屋の隅に置いたりして、鼻を使って探させます。最初は見えやすい場所に置き、できたら大げさに褒めてあげましょう。

慣れてきたら、紙コップをいくつか並べてその中のひとつにおやつを隠すなど、難易度を上げていきます。鼻を使うことは、散歩で何キロも歩くのと同じくらい頭の疲れに繋がり、落ち着きのある子に育つ効果も期待できます。

3.「持ってきて」の練習

ボールやぬいぐるみを投げ、それを愛犬が追いかけて飼い主の手元まで持ってくる遊びです。これは室内でもしっかり体を動かせるため、運動不足の解消にぴったりです。

最初は投げたものをくわえたら名前を呼び、戻ってきたらしっかり褒めておやつをあげることから始めましょう。

もしおもちゃを離さない場合は、別のおやつと交換する練習をするとスムーズです。家の中の廊下など、少し距離が取れる場所で行うと、愛犬も全力で走ることができて喜びます。

4.かくれんぼ

飼い主がドアの陰や家具の後ろに隠れて、愛犬に名前を呼んで探してもらう遊びです。犬にとっては「大好きな飼い主がどこにいったのかな？」と探すワクワク感と、見つけたときの大きな喜びの両方を味わえる素晴らしい遊びです。

見つけてくれたときは、全身で喜びを表現して撫でてあげてください。特別な道具もいらず、家にあるスペースだけで今日からすぐに始められます。お互いの存在を確認し合うことで、心の繋がりがより一層深まるはずです。

遊びの時間をより楽しくするためのポイント

ただ遊ぶだけでなく、いくつかのポイントを意識するだけで、遊びの質はぐんと高まります。犬にとって「遊び＝飼い主との最高の時間」になるように、ルールや環境を整えてあげましょう。

短い時間で集中して遊ぶ

犬の集中力はそれほど長く続きません。だらだらと長時間遊ぶよりも、5分から10分程度の短い時間を全力で遊ぶほうが、犬にとっては満足度が高くなります。遊びすぎて疲れ果ててしまうと、次からの遊びに積極的になれなくなることも。

「もう少し遊びたいな」と思うくらいで切り上げるのが、次への楽しみをつなぐ秘訣です。毎日の隙間時間にこまめに遊んであげることで、愛犬との生活にメリハリが生まれ、お互いにリフレッシュできます。

最後は必ず「成功」で終わらせる

遊びの終わり方は非常に重要です。例えば引っ張り合いなら、最後は犬におもちゃを譲って「勝たせて」あげたり、宝探しなら必ずおやつを見つけられた状態で終わらせましょう。

「できた！」という成功体験で終わることで、犬は自分に自信を持ち、「この遊びは楽しい！」という記憶が強く残ります。最後におやつをひとつあげて「おしまい」と優しく声をかけてあげれば、犬も満足して落ち着きやすく、遊びの習慣がスムーズに身につきます。

安全な環境を整える

室内で遊ぶときに一番気をつけたいのが、足腰への負担や怪我です。フローリングの床は犬にとって滑りやすく、関節を痛める原因になります。遊ぶスペースには必ず滑り止めのマットやカーペットを敷いてあげましょう。

また、周囲にぶつかると危ない角のある家具や、倒れやすいものがないか事前に確認することも大切です。愛犬が安心して全力で動ける環境を作ってあげることは、飼い主の優しさであり、長く健康に遊び続けるための最低限のマナーです。

遊ぶときに注意すべきこと

楽しく遊ぶためにも、安全管理は徹底しましょう。遊びに夢中になりすぎると、犬は自分の限界を忘れて興奮してしまうことがあります。ハアハアと激しく息を切らしたり、動きが荒くなったりしたら、一度「マテ」や「お座り」をさせて落ち着かせましょう。

また、おもちゃが壊れて中身が出てしまっていないか、飲み込んでしまいそうな小さな破片がないか、遊ぶ前後に必ずチェックしてください。飼い主が冷静に状況を見守ることで、事故を防ぎながら楽しく過ごせます。

まとめ

愛犬にとって、大好きな飼い主と過ごす遊びの時間は、何にも代えがたい幸せなひとときです。豪華な道具がなくても、飼い主の工夫と愛情があれば、家の中は最高の遊び場になります。

今回紹介した方法を参考に、愛犬のペースに合わせて今日から楽しく遊んでみてください。遊びを通じて、かけがえのない絆を深めていきましょうね。