フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。宇野さん、本田さんはともに２４年に現役を引退しており、プロスケーターとしてアイスショーなどに出演していた。

「氷上の社交ダンス」と呼ばれるアイスダンスは、音楽に合わせたターンやステップ、リフトで表現力や同調性などを競う。シングルやペアはショートプログラムとフリープログラムで争われる一方、アイスダンスはリズムダンスとフリーダンスとなる。リズムダンスは、各シーズン毎に国際連盟（ＩＳＵ）がテーマを決め、課題に沿った音楽で滑る。２月のミラノ・コルティナ五輪では同じく２人で滑るペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルで注目を浴びたが、アイスダンスは２回転以上のジャンプが不可などルールが異なる。

日本フィギュアのカップル競技は活性化してきており、ミラノ五輪に出場した吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）を筆頭に、櫛田育良（いくら、木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組や昨年は紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）による「りかしん」も結成された。