JAL直行便でパリ5泊・ロンシャン観戦付き！ JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」

記事ポイント パリ5泊7日・凱旋門賞指定席観戦付きの旅行ツアーがペア5組10名に当たりますJRA-VANスマホアプリの無料会員登録と専用フォームへの応募で参加できますWチャンス賞として友道康夫調教師の直筆サイン入りオリジナルアイドルホース「マカヒキ」も10名に用意されています パリ5泊7日・凱旋門賞指定席観戦付きの旅行ツアーがペア5組10名に当たりますJRA-VANスマホアプリの無料会員登録と専用フォームへの応募で参加できますWチャンス賞として友道康夫調教師の直筆サイン入りオリジナルアイドルホース「マカヒキ」も10名に用意されています

世界最高峰の競馬レース「凱旋門賞」をフランス・パリで現地観戦できる旅行ツアーが当たるキャンペーンが、2026年5月20日（水）より始まっています。

JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供するJRAシステムサービスが、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」の開設10周年を記念して実施するもので、現地観戦ツアーをはじめとする豪華賞品が用意されています。

応募受付は2026年6月28日（日）まで続きます。

JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」





キャンペーン名：JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン応募期間：2026年5月20日（水）〜2026年6月28日（日）応募方法：JRA-VANスマホアプリダウンロード・無料会員登録後、専用フォームより応募主催：JRAシステムサービス株式会社

「JRA-VAN World」の開設10周年を記念した本キャンペーンでは、凱旋門賞の現地観戦付き旅行ツアーをペア5組10名に、Wチャンス賞として友道康夫調教師直筆サイン入りのオリジナルコレクターズアイテムを10名にそれぞれ用意しています。

JRA-VANスマホアプリをダウンロードして無料会員登録を済ませると、専用フォームから応募できます。

キャンペーンのCMはグリーンチャンネルおよび各競馬場で放映される予定で、ナレーションには数々の人気作品で知られる声優の大塚芳忠氏を起用しています。

凱旋門賞観戦ツアー（ペア5組10名様）

旅行期間は2026年10月3日（土）から9日（金）までのパリ5泊7日で、JALの羽田空港発パリ＝シャルル・ド・ゴール空港行き往復直行便（エコノミークラス）が含まれます。

宿泊は4つ星クラスホテルに5泊で、毎朝の朝食が付きます。

レース当日の凱旋門賞指定席券に加え、空港とホテル間、ホテルとパリ・ロンシャン競馬場間の専用送迎がそれぞれ往復で手配されています。

Wチャンス賞





Wチャンス賞には「友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)」が10名に用意されています。

2016年のニエル賞で知られる名馬マカヒキをモデルにしたJRA-VANオリジナルのアイドルホースに、友道康夫調教師の直筆サインが添えられたコレクターズアイテムです。

JAL往復直行便とパリ5泊7日の旅程に凱旋門賞の指定席観戦券・専用送迎まで含まれるパッケージは、応募締め切りの2026年6月28日（日）まで挑戦できます。

JRA-VANスマホアプリへの無料会員登録だけで応募資格が得られるため、競馬ファンにとってハードルの低い機会となっています。

JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募にはJRA-VANの有料プランへの加入が必要ですか？

A. 有料プランへの加入は不要です。

JRA-VANスマホアプリをダウンロードして無料会員登録を行ったあと、専用フォームから応募できます。

Q. 旅行ツアーの旅程にはどのような内容が含まれますか？

A. JAL往復直行便（エコノミークラス・羽田空港発着）、4つ星クラスホテル5泊（朝食付き）、凱旋門賞指定席券、空港とホテル間およびホテルとパリ・ロンシャン競馬場間の専用送迎が含まれます。

旅行期間は2026年10月3日（土）から9日（金）までの7日間です。

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