食生活アドバイザー・水沢エレナ、カラッと揚がった手作り春巻き披露「手間かかる料理なのにすごい」「いい色に揚がってる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】女優でモデルの水沢エレナが5月20日、自身のInstagramを更新。手作りの春巻きの写真を公開し、話題となっている。
【写真】34歳食生活アドバイザー女優「お店みたい」手間かけて作った春巻き披露
水沢は「昨年、食生活アドバイザーの資格を取得したこともあり、今年は今まで以上に料理熱が高めです」「必ず毎日、とまではいかなくても、ほとんど何かしらをつくっている日々。その中でも、自分がつくる料理のうちベスト10に入るぐらい好きな、春巻き！」「具をつくり、きちっと冷まし、巻いて揚げる。意外と手間がかかるのですが、その分揚げたてあつあつの春巻きを頬張ったときの感動は、たまらないです。。」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。カラッとキツネ色に揚がった春巻きにレモンが添えられている様子を披露した。
また「先日は変わり種で、大好きな明太子と三種のチーズ、ハムと三種のチーズの春巻きもつくりました！」と、変わり種の春巻きを作ることもあると明かしている。
この投稿には「いい色に揚がってる」「手間かかる料理なのにすごい」「お店みたい」「お腹すいてくる」「めちゃくちゃ美味しそう」「変わり種挑戦してみたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳食生活アドバイザー女優「お店みたい」手間かけて作った春巻き披露
◆水沢エレナ、手作り春巻き公開
水沢は「昨年、食生活アドバイザーの資格を取得したこともあり、今年は今まで以上に料理熱が高めです」「必ず毎日、とまではいかなくても、ほとんど何かしらをつくっている日々。その中でも、自分がつくる料理のうちベスト10に入るぐらい好きな、春巻き！」「具をつくり、きちっと冷まし、巻いて揚げる。意外と手間がかかるのですが、その分揚げたてあつあつの春巻きを頬張ったときの感動は、たまらないです。。」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。カラッとキツネ色に揚がった春巻きにレモンが添えられている様子を披露した。
◆水沢エレナの投稿が話題
この投稿には「いい色に揚がってる」「手間かかる料理なのにすごい」「お店みたい」「お腹すいてくる」「めちゃくちゃ美味しそう」「変わり種挑戦してみたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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