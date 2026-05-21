歌舞伎俳優の市川團十郎(48)が20日、インスタグラムを更新し、長女で女優の堀越麗禾(14)、長男の市川新之助(13)と新緑の公園を散歩したことを投稿した。



【写真】「お姉ちゃんの後ろ姿が少女から女性に」成長を見守る声が届く

團十郎は「二人と散歩すると、なんかホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」とし、ハッシュタグをつけて「#家族 #時間 #日常 #散歩 #感謝」と投稿した。團十郎はまた、「いつも見てくださり、ありがとうございます。役者として父として、日々葛藤してますが、なんとか、、やってます、、本当にいつもありがとうございます」とファンへの感謝を表した。



ファンから「お姉ちゃんの後ろ姿が少女から女性に」「いつも團十郎さんに、パワーをいただいております、ありがとうございます 不思議と私も娘といると安心感があります これが血の繋がりなのでしょうか」と共感する声や、「愛がいっぱいで魂が繋がってる家族だからだと思います 二人とも優しく成長されていて、素敵です。麻央ちゃんも一緒って感じます」「嫌がらずに、パパと一緒に散歩をする麗禾ちゃんと勸玄君。子供らしく素直にお育ちになり姉弟仲良く、麻央さん笑顔でそばにいる事でしょう」などと2017年6月に亡くなった小林麻央さんに思いをはせる声も届いている。



（よろず～ニュース編集部）