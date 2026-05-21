四国ＩＬ徳島から育成でソフトバンクに加入した小林樹斗（たつと）投手が２１日、みずほペイペイドームで入団会見に臨んだ。背番号「１６５」のユニホームに袖を通し「１日でも早くＮＰＢでもう一度やりたいと思っていた。本当にご縁をいただいてすごく感謝しています」と決意を新たにした。

小林は智弁和歌山から２０年ドラフト４位で広島に入団した。ＮＰＢ通算２登板で勝敗なし、防御率９・６４で、２５年限りで退団。今季は徳島で７登板し、３勝１敗、防御率２・３３をマークしていた。

目指すのは、同じルートをたどって勝ちパターン入りをつかんだ藤井皓哉投手だ。２月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）と関節クリーニング術を受けたため今季は絶望だが、２５年は５１試合に登板して防御率１・４４。藤井もまた、一度広島を退団し、四国ＩＬ高知加入から１年でソフトバンク入りを果たしている。

そんな右腕と重ね合わせるように、小林も「カープから四国に行って、ソフトバンクに入団という経緯はずっと目にしていた。自分もそうなりたいなという思いで独立リーグを選んだので、ああいう風になりたい」と気合を入れた。