《土曜日の夜に防衛大臣室でインタビューを受けました。お相手は…わかりますよね…。》

16日深夜、小泉進次郎防衛大臣（45）が自身のXを更新し、写真つきで冒頭の投稿を行った。写真には、大臣室で真剣な表情で世界地図を指差す小泉氏とともに、“ある白髪の男性”と思われる人物の後ろ姿が。テレビカメラが見切れて写っており、動画インタビュー中の一コマと思われる。

小泉氏が《お相手は…わかりますよね…》と投稿していた通り、写真に映る人物はユーザーらの間でも予想がついていたようで、コメントでは以下のような声があがっていた。

《みなさんご存知の、みたいな言い方で草》

《言い方wwwww》

《良い質問ですねぇ！の人か》

《そうだったのか》

《誰上彰なんだ…？》

「ユーザーからは大喜利のようなコメントもありましたが、写真に写っていたのは、ジャーナリスト・池上彰氏（75）でした。17日放送の特番『緊急生解説 池上彰の激動！世界情勢SP』（テレビ東京）での対談の収録だったようで、小泉氏は翌17日の朝にもXを更新し、池上氏とのツーショット写真とともに番組の告知をしていました」（WEBメディア記者）

同番組での放送では、アメリカとイスラエルによる攻撃で緊迫するイラン情勢について、“ホルムズ海峡への自衛隊派遣はあり得るか”などの質問を池上氏から受けていた小泉氏。

「かつて選挙特番で見せていたような池上氏の質問での“無双ぶり”に期待する声もありましたが、小泉氏は終始冷静に回答していた印象でした。小泉氏は“アメリカに対して、不平不満や同意できないことを世界中にどんどん広げていったら、得をする国はどこか”と述べながら、強固な日米関係の重要さを説いており、池上氏の質問に慌てる様子もありませんでした。

最近の答弁では、野党からの質問に対し、小泉氏が“共産党の皆さんは大変ミサイルに関心がある”と皮肉を述べたり、“安全保障の常識では”と切り返したりするなど堂々とした様子が目立っていました。池上氏は番組の冒頭で、“防衛大臣になってから顔つきが変わったと言われていますが”と発言していましたが、その言葉通りに小泉氏は物怖じせず対峙できていたのではないでしょうか」（前出・WEBメディア記者）