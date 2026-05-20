大友克洋直筆サイン入り、限定250部！ NKB「Procession Spin 高精細ジークレー版画」

記事ポイント 大友克洋氏が構想から約3年かけて描き下ろした銀座駅パブリックアートの原画をもとに、高精細ジークレー版画を限定250部で販売全250部に大友氏の直筆サインとエディションナンバーが入り、なくなり次第販売終了購入者には非売品の陶板レリーフパンフレットが進呈され、期間限定で送料無料キャンペーンを実施中 大友克洋氏が構想から約3年かけて描き下ろした銀座駅パブリックアートの原画をもとに、高精細ジークレー版画を限定250部で販売全250部に大友氏の直筆サインとエディションナンバーが入り、なくなり次第販売終了購入者には非売品の陶板レリーフパンフレットが進呈され、期間限定で送料無料キャンペーンを実施中

漫画家・映画監督として世界的に著名な大友克洋氏が、構想から約3年かけて描き下ろした東京メトロ日比谷線銀座駅のパブリックアート「Procession Spin」。

その原画をもとにした高精細ジークレー版画が、大友氏の直筆サインとエディションナンバー入りの限定250部で販売されています。

エヌケービー（以下NKB）が販売を開始しており、なくなり次第終了となります。

NKB「Procession Spin 高精細ジークレー版画」





商品名：「Procession Spin」高精細ジークレー版画原画作家：大友克洋販売価格：250,000円（税込）販売数：限定250部（大友氏直筆サイン＆エディションナンバー入り）サイズ：額 W1055×H465×D20 mm／箱 W1180×H485×D30 mm重さ：約4kg販売サイト：CREARE ART公式オンラインストア

NKBが販売するこの版画作品は、東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に2025年12月から公開されている大型陶板レリーフ「Procession Spin」の原画をもとに、高精細ジークレー技法で制作されています。

縄文時代の土器から仏像、現代の造形、未来的・創造的な表現まで、人間がつくってきたさまざまな美術が一つの大きな流れとして画面に配置された作品で、大友氏が構想から約3年かけて描き下ろしています。

限定250部のすべてに大友氏の直筆サインとエディションナンバーが記されており、なくなり次第販売終了となります。

CREARE ART公式オンラインストアにて税込250,000円で販売中です。

「Procession Spin」の世界観と銀座駅への設置





縄文時代の土器から仏像、現代の造形、そして未来的・創造的な表現まで、時代ごとの美術が一つの大きな流れとして画面に展開されています。

それぞれの時代に込められた想いや祈りが形を変えながら受け継がれ、未来へと続いていく人間の創造の連なりを表現した作品です。

陶板レリーフはNKBが運営するクレアーレ熱海ゆがわら工房（静岡県熱海市）が製作し、東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に設置されています。

大友氏は代表作『AKIRA』などで国際的に知られる漫画家・映画監督で、仏芸術文化勲章シュバリエ（2005年）、紫綬褒章（2013年）、第42回アングレーム国際漫画祭最優秀賞（2015年）など多数の評価を受けています。

高精細ジークレー技法による原画の再現





ジークレーは、高精細なデジタルデータを専用のインクと用紙に出力する美術印刷技法で、原画の色彩や細部の表現を忠実に再現できることから、美術館やギャラリーでも広く採用されています。

本作品では最新の高精細ジークレー技術により、大友氏による緻密な線や豊かな色彩、質感の細部まで再現されています。

作品の一部を切り取った部分拡大の画像には、複数の造形が密に描き込まれた画面が確認でき、繊細な線の重なりと色の階調が克明に表れています。

掲載画像と実際の作品では閲覧環境により色味が異なって見える場合があると案内されています。

購入特典と販売条件

CREARE ART公式オンラインストアから購入した方には、陶板レリーフ「Procession Spin」のパンフレット（非売品）が進呈されます。

また、期間限定の送料無料キャンペーンが実施されており、キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

エディションナンバーの指定は受け付けておらず、直筆サインおよびエディションナンバーの位置や筆跡には個体差があります。

作品の性質上、注文確定後のキャンセル・変更は受け付けておらず、欠陥がある場合を除き返品も不可となっています。

現時点では国内向けの販売のみで、海外向けの対応は準備中と案内されています。

大友克洋氏が構想から約3年かけて描き下ろした原画の世界を、限定250部の版画として手元に迎えられる機会です。

全部に直筆サインとエディションナンバーが入り、なくなり次第販売終了となるため、入手できる部数は限られています。

NKB「Procession Spin 高精細ジークレー版画」の紹介でした。

(C)大友克洋 (C)OTOMO Katsuhiro

よくある質問

Q. 「Procession Spin」高精細ジークレー版画はどこで確認・購入できますか？

A. CREARE ART公式オンラインストアで販売されています。

現時点では国内向けの販売のみで、海外向けの対応は準備中と案内されています。

Q. 銀座駅に設置されている陶板レリーフの詳細はどこで確認できますか？

A. NKBの公式サイトに大型陶板レリーフ「Procession Spin」の詳細情報が掲載されています。

陶板レリーフ本体は東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に設置されており、2025年12月から公開されています。

Q. エディションナンバーの指定や購入後のキャンセルは可能ですか？

A. エディションナンバーの指定は受け付けておらず、直筆サインの位置や筆跡には個体差があります。

作品の性質上、注文確定後のキャンセル・変更は受け付けておらず、欠陥がある場合を除き返品もできません。

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