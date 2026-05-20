◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースが１９日（日本時間２０日）、首位攻防戦の敵地・パドレス戦の９回にラッキーな形で勝ち越した。１死からマンシーが四球を選ぶと、代走にコールが送られた。直後にスタートを早く切りすぎて飛び出したが、守護神ミラーが暴投。一気に三塁まで進塁すると、パヘスの右犠飛で勝ち越した。

大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、マルチ二塁打で直近６戦で５度目の複数安打をマーク。初回の１打席目は逆方向の左翼線にはじき返すと、快足を飛ばして二塁打にした。６戦連続安打をマークすると、１死から３番フリーマンが左翼へ先制２ラン。大谷の一打を口火に、幸先よく先制に成功した。

さらに同点の８回先頭で迎えた４打席目は、左腕モレホンから右翼線にはじき返すと、一塁手前で自らヘルメットを脱ぎ捨てる激走で、二塁ベースを陥れた。この日２本目の二塁打で、直近６戦で５度目のマルチ安打をマークした。さらにベッツの中飛でも激走でタッチアップに成功。１死三塁の好機をつくったが、後続が倒れて得点にはつながらなかった。

打線はフリーマンが先制２ランを含む１試合２本塁打３打点と大暴れ。だが、中４日の先発シーハンが２被弾で４回５安打４失点と試合をつくれなかった。