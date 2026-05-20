宿泊者限定、直筆サイン入りパンフが当たる！ 和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」

記事ポイント 2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催される市内宿泊者限定の抽選で、出演者直筆サイン入りパンフレットが当たるキャンペーンを実施キッチンカーマルシェ・土産品センター10%割引など、和歌山グルメと物産を楽しめる4つの特別企画が展開される 2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催される市内宿泊者限定の抽選で、出演者直筆サイン入りパンフレットが当たるキャンペーンを実施キッチンカーマルシェ・土産品センター10%割引など、和歌山グルメと物産を楽しめる4つの特別企画が展開される

フィギュアスケートの公演に、和歌山ならではの食や物産が加わる特別な2日間が用意されています。

和歌山市役所観光課が「プリンスアイスワールド和歌山公演」にあわせ、市内宿泊者へのプレゼントキャンペーンや和歌山グルメを楽しめるキッチンカーマルシェなど、4つの特別企画を実施します。

公演観覧と和歌山の魅力を同時に体験できる企画が、会場内外にわたって展開されます。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」





開催日時：2026年6月20日(土)・21日(日)会場：和歌山ビッグホエール主催：和歌山市役所 観光課問い合わせ：TEL 073-435-1234 / MAIL kanko@city.wakayama.lg.jp

「プリンスアイスワールド和歌山公演」は、2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、和歌山ビッグホエールで開催されるフィギュアスケートの公演です。

和歌山市役所観光課は公演にあわせ、市内宿泊者限定のプレゼントキャンペーン、出演者控室への和歌山物産コーナー設置、会場外キッチンカーマルシェ、公演チケット提示による土産品割引という4つの特別企画を実施します。

出演者自身が控室で和歌山の特産品に触れる「和歌山物産コーナー」の商品は、会場外のキッチンカーマルシェや和歌山市観光土産品センターでも購入でき、来場者も同じ「和歌山の味」を体験できる構成になっています。

企画1：市内宿泊者限定プレゼントキャンペーン

公演開催日に和歌山市内の宿泊施設に滞在した方を対象に、会場内の観光案内所ブースで応募を受け付けます。

抽選で当選した方には、出演者による直筆サイン入りパンフレットが贈られます。

数量限定の賞品のため、当選者のみへのプレゼントとなります。

詳細な応募条件は和歌山市公式ウェブサイトに掲載されます。

企画2：出演者控室に和歌山物産コーナーを設置





出演者控室内に設けられる「和歌山物産コーナー」には、和歌山ならではのスイーツ・加工品・農産品が並びます。

出演者が実際に試食・体験することで、和歌山の特産品を全国へ発信する機会となります。

コーナーに並ぶ商品の一部は、会場外のキッチンカーマルシェや和歌山市観光土産品センターでも購入できます。

企画3：会場外キッチンカーマルシェ





和歌山ビッグホエールの会場外広場で、キッチンカーマルシェが開催されます。

和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューをはじめ、軽食やスイーツなど幅広いメニューが提供されます。

出演者へ提供される和歌山産品の一部も会場外で販売され、公演観覧とあわせて和歌山の食文化に触れられます。

企画4：和歌山市観光土産品センターで公演チケット提示10%割引





和歌山市一番丁3番地に位置する和歌山市観光土産品センターでは、6月19日(金)から21日(日)の3日間、プリンスアイスワールドの公演チケットを提示した方に10%割引特典が適用されます。

営業時間は午前9時から午後6時で、出演者へ提供される和歌山産品の一部も取り扱っています。

公演前日の6月19日(金)から割引が適用されるため、観覧前日に訪れてお土産を選ぶことも可能です。

和歌山市内で宿泊しながら公演前後に立ち寄れる立地となっています。

和歌山市役所観光課が手がける4つの特別企画は、フィギュアスケートの公演を和歌山の食・物産・文化と結びつけた構成です。

市内宿泊者限定・数量限定の直筆サイン入りパンフレット抽選、和歌山県産食材を使ったキッチンカーマルシェ、3日間限定の土産品10%割引と、公演観覧に和歌山ならではの体験が重なります。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」の紹介でした。

よくある質問

Q. 市内宿泊者限定キャンペーンの応募場所はどこですか？

A. 和歌山ビッグホエール会場内の観光案内所ブースで応募を受け付けます。

詳細な応募条件や実施日時は和歌山市公式ウェブサイトに掲載されます。

Q. 和歌山市観光土産品センターの割引特典はいつからいつまで使えますか？

A. 割引特典の対象期間は6月19日(金)から21日(日)の3日間です。

プリンスアイスワールドの公演チケットを提示すると、購入金額の10%が割引されます。

営業時間は午前9時から午後6時です。

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