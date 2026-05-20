『ゴジラVSカラムーチョ』『キングギドラVSすっぱムーチョ』登場/ シラチャーを組み合わせた“辛旨”、海鮮風味の“すっぱ旨い” 2品を発売【湖池屋】
湖池屋はこのほど、日本発の怪獣「ゴジラ」とコラボし、「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」と「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」の2品を、5月18日に全国のコンビニで先行発売した。
5月25日からは、全国のスーパーマーケットなど一般チャネルでも発売する。いずれも内容量は52gでオープン価格。
1995年公開の映画『ゴジラVSデストロイア』に登場した“バーニングゴジラ”が30周年を迎えたことをきっかけに、コラボに至ったとした。
“バーニングゴジラ”は、全身が赤く発光し燃えているような外見のゴジラの通称で、印象的な姿で支持を集めている。今回、カラムーチョとコラボした。
すっぱムーチョは、初登場した『三大怪獣 地球最大の決戦』(1964年公開)以降、ゴジラと数々の激戦を繰り広げてきたキングギドラとコラボ。
カラムーチョの辛さによる高揚感と、すっぱムーチョの酸味による爽快感という、それぞれのブランドが持つ味わいや世界観を活かし、コラボ商品を仕上げた。
また5月18日には、コラボ記念として公式Xを通じた抽選キャンペーンも開始した。当選者55人に、該当の2品と定番商品を詰め合わせてプレゼントする。応募期間は5月24日まで
◆「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」
辛さと旨さを掛け合わせたカラムーチョ独自の味わいに、シラチャーソース特有の酸味とにんにくの旨みを組み合わせ、これまでにない“辛旨”な味わいに仕立てた。食べ応えのあるVカット形状を採用した。
パッケージデザインは2種類用意した。“バーニングゴジラ”とカラムーチョのキャラクター「ヒーおばあちゃん(森田トミ)」を中央に配置したデザインで、並べると対決シーンが完成する仕様にした。
◆「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」
ビネガーとレモンの爽快な酸味に、牡蠣･ホタテ･海老の旨みを加え“すっぱくて旨い”味わいに仕立てた。
パッケージには、ロゴに巻きつくキングギドラの姿や、攻撃を受けて真っ黒になったすっぱムーチョのキャラクター「ヒーヒーおばあちゃん(森田フミ)」をデザイン。ゴジラシリーズならではの力強さや迫力を描きながら、ブランドらしい遊び心も盛り込んだとした。背景は金色基調とし、海鮮だしの旨みが広がるイメージを表現した。
【商品概要】
商品名 / 内容量:
「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」/ 52g
「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」/ 52g
価格: オープン価格
発売日 / 販売先:
2026年5月18日(月) / 全国･コンビニエンスストア先行
2026年5月25日(月) / 全国･スーパーマーケットほか一般チャネル
【すべての画像を見る】コラボ商品など〈キャンペーンの実施概要〉
5月18日、湖池屋の公式Xアカウント(@koikeya_cp)で、「勝つのはどっち?ゴジラVSカラムーチョ プレゼントキャンペーン」を開始した。
トントン相撲で「ゴジラ」と「ヒーおばあちゃん」のどちらが勝つかを予想し、Xの投稿上で応募するもの。予想が的中した人の中から抽選で55人に、コラボ商品など計8袋の詰め合わせをプレゼントする。
応募期間: 2026年5月18日(月)〜5月24日(日)
賞品: 以下8袋をセットにして、抽選で55人にプレゼントする。
･「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」:2袋
･「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」:1袋
･「スティックカラムーチョ ホットチリ味(ゴジラパッケージ)」:1袋
･「スティックわびさびカラムーチョ 肉ウマわさび(ゴジラパッケージ)」:1袋
･「カラムーチョチップス ホットチリ味(ゴジラパッケージ)」:1袋
･「甘辛無限カラムーチョ ヤンニョムだれチキン(ゴジラパッケージ)」:1袋
･「和牛カラムーチョ 冴えるわさび(ゴジラパッケージ)」:1袋
応募方法:
〈1〉X上で、湖池屋公式アカウント(@koikeya_cp)をフォロー
〈2〉投稿下の「ゴジラ」と「カラムーチョ」どちらかのボタンをタップしそのまま投稿
〈3〉投稿下の画像をタップして結果動画を確認
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