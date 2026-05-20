『ゴジラVSカラムーチョ』『キングギドラVSすっぱムーチョ』登場/ シラチャーを組み合わせた“辛旨”、海鮮風味の“すっぱ旨い” 　2品を発売【湖池屋】

湖池屋はこのほど、日本発の怪獣「ゴジラ」とコラボし、「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」と「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」の2品を、5月18日に全国のコンビニで先行発売した。

5月25日からは、全国のスーパーマーケットなど一般チャネルでも発売する。いずれも内容量は52gでオープン価格。

1995年公開の映画『ゴジラVSデストロイア』に登場した“バーニングゴジラ”が30周年を迎えたことをきっかけに、コラボに至ったとした。

“バーニングゴジラ”は、全身が赤く発光し燃えているような外見のゴジラの通称で、印象的な姿で支持を集めている。今回、カラムーチョとコラボした。

すっぱムーチョは、初登場した『三大怪獣 地球最大の決戦』(1964年公開)以降、ゴジラと数々の激戦を繰り広げてきたキングギドラとコラボ。

カラムーチョの辛さによる高揚感と、すっぱムーチョの酸味による爽快感という、それぞれのブランドが持つ味わいや世界観を活かし、コラボ商品を仕上げた。

また5月18日には、コラボ記念として公式Xを通じた抽選キャンペーンも開始した。当選者55人に、該当の2品と定番商品を詰め合わせてプレゼントする。応募期間は5月24日まで

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〈各ブランドの魅力を生かしたコラボ商品を展開〉

◆「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」

辛さと旨さを掛け合わせたカラムーチョ独自の味わいに、シラチャーソース特有の酸味とにんにくの旨みを組み合わせ、これまでにない“辛旨”な味わいに仕立てた。食べ応えのあるVカット形状を採用した。

パッケージデザインは2種類用意した。“バーニングゴジラ”とカラムーチョのキャラクター「ヒーおばあちゃん(森田トミ)」を中央に配置したデザインで、並べると対決シーンが完成する仕様にした。

◆「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」

ビネガーとレモンの爽快な酸味に、牡蠣･ホタテ･海老の旨みを加え“すっぱくて旨い”味わいに仕立てた。

パッケージには、ロゴに巻きつくキングギドラの姿や、攻撃を受けて真っ黒になったすっぱムーチョのキャラクター「ヒーヒーおばあちゃん(森田フミ)」をデザイン。ゴジラシリーズならではの力強さや迫力を描きながら、ブランドらしい遊び心も盛り込んだとした。背景は金色基調とし、海鮮だしの旨みが広がるイメージを表現した。

【商品概要】

商品名 / 内容量:

「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」/ 52g

「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」/ 52g

価格: オープン価格

発売日 / 販売先:

2026年5月18日(月) / 全国･コンビニエンスストア先行

2026年5月25日(月) / 全国･スーパーマーケットほか一般チャネル

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〈キャンペーンの実施概要〉

5月18日、湖池屋の公式Xアカウント(@koikeya_cp)で、「勝つのはどっち?ゴジラVSカラムーチョ プレゼントキャンペーン」を開始した。

トントン相撲で「ゴジラ」と「ヒーおばあちゃん」のどちらが勝つかを予想し、Xの投稿上で応募するもの。予想が的中した人の中から抽選で55人に、コラボ商品など計8袋の詰め合わせをプレゼントする。

応募期間: 2026年5月18日(月)〜5月24日(日)

賞品: 以下8袋をセットにして、抽選で55人にプレゼントする。

･「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」:2袋

･「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」:1袋

･「スティックカラムーチョ ホットチリ味(ゴジラパッケージ)」:1袋

･「スティックわびさびカラムーチョ 肉ウマわさび(ゴジラパッケージ)」:1袋

･「カラムーチョチップス ホットチリ味(ゴジラパッケージ)」:1袋

･「甘辛無限カラムーチョ ヤンニョムだれチキン(ゴジラパッケージ)」:1袋

･「和牛カラムーチョ 冴えるわさび(ゴジラパッケージ)」:1袋

応募方法:

〈1〉X上で、湖池屋公式アカウント(@koikeya_cp)をフォロー

〈2〉投稿下の「ゴジラ」と「カラムーチョ」どちらかのボタンをタップしそのまま投稿

〈3〉投稿下の画像をタップして結果動画を確認

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