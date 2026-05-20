スタバ新作「バナナ アフォガート フラペチーノ」登場　エスプレッソ香る“大人のデザート”

スターバックスコーヒージャパンは5月27日、「バナナ アフォガート フラペチーノ」を発売する。

価格はテイクアウト687円、店内700円（各税込）。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。

■“WHY NOT COFFEE?”第2弾として登場

同商品は、スターバックスコーヒージャパンが2026年に日本上陸30周年を迎えることを記念した企画「WHY NOT COFFEE?」の第2弾として展開するもの。

日本上陸30周年「WHY NOT COFFEE?」

第1弾では4月17日、長年親しまれている人気ドリンク「キャラメル マキアート」のリニューアルを実施した。

今回の「バナナ アフォガート フラペチーノ」は、新生活や仕事の合間に、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”をテーマに開発。甘さと香りに身を委ねながら、ゆったりとした時間を楽しめる“大人のデザート”のような一杯に仕上げた。

■バナナの甘みとエスプレッソの香ばしさを楽しめる一杯

「バナナ アフォガート フラペチーノ」は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りを組み合わせ、アフォガートのような味わいを表現したフローズンドリンク。

商品には、表皮の傷やサイズなどの理由から“規格外”として廃棄されてしまう「もったいないバナナ」を使用している。

カップの底には「もったいないバナナ」の果肉を使用。ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノを注ぎ、さらにエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけて仕上げる。

ひと口目にはバナナのコクのある甘さが広がり、後味にはエスプレッソ由来の香ばしさがふんわりと残る。コーヒーが苦手な人でも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げたという。

■「逃避スケジュールステッカー」も配布

販売期間中、店頭では「逃避スケジュールステッカー」を配布する。

「15:00-16:45 戦略的休息」「14:45-15:15 おやつ補給は水分補給くらい大事ですよ？」など、忙しい日常の中で“逃避行”する時間を肯定する言葉をデザインしたステッカーで、「バナナ アフォガート フラペチーノ」とともに過ごす、ひと休みの時間を後押しする企画となっている。

【配布する「逃避スケジュールステッカー」の画像はこちら】

※ステッカーはなくなり次第終了。

■モバイルオーダー限定で“エスプレッソ追加無料”も

5月27日〜6月21日の期間中、モバイルオーダー＆ペイでは、通常55円のエスプレッソショット追加を無料で楽しめる「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」を提供する。

バナナの甘さにエスプレッソのほろ苦さが重なることで、コーヒーの香りや味わいをよりしっかり感じられる一杯になるという。

スターバックスは、コーヒー好きの人や、少し大人な味わいを楽しみたいタイミングにおすすめのカスタマイズとしている。