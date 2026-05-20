俳優の倉科カナさん（38）が4月2日以来、約1カ月半ぶりにインスタグラムを更新。ライトブラウンのガーリーなセミロングに白のノースリーブで、カメラに向かって笑顔で話しかける動画を公開しました。



【動画】ガーリーなセミロング姿を披露した倉科カナさん

「お久しぶりです」で始まる投稿は最初に公開した際、「なんか音が取れてなかった、、、」と音声の録音に失敗した様子。



それでも「アテレコに使って良いよー笑」と自らフォローし、「音楽を入れてアップし直したからコメントくださった方、ごめんよー またメッセージくれたらうれしい」と、あらためてファンに呼びかけています。



投稿には6万以上の「いいね」、1000件を超えるコメントが寄せられ「絶世の美女」「綺麗で癒されました」「やっぱ髪長いほうが好き」「こんなに可愛いアラフォー、僕は知りません」など、絶賛するファンが続出しました。



また、倉科さんは2026年1月、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「グルメチキンレース ゴチになります！27」に新メンバーとして加入したこともあり、「ゴチ…がんばっ！」「次回ゴチ頑張ってピタリ賞ゲットして」など、応援のコメントも多数、寄せられています。



倉科さんは1987年、熊本県出身。2006年に「ミスマガジン2006」グランプリに輝き、脚光を浴びる。2009年、NHK朝の連続テレビ小説「ウェルかめ」でヒロインの座を射止めて大ブレーク。以来、映画やドラマ、バラエティーなど多方面で活躍しています。