１９日に放送されたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」に、人気子供番組「みいつけた！」のスイちゃんを演じた俳優が登場。成長した姿を披露した。

この日の「夫婦別姓刑事」では、沼袋署に爆弾を体に巻いた男・氷川（時任勇気）が明日香（橋本愛）を人質にして立てこもる。一緒にいた四方田（佐藤二朗）、池田（中村海人）も手を縛られ人質に。男は、別件の捜査に出ている小寺園（斉藤由貴）を呼べと要求する。

やってきた小寺園は、その男はかつて同じ職場で働いていた巡査だったと説明。刑事になるために勉強を続け、昇任試験に合格。刑事となったが、事件の帰り道に夕焼けを撮った写真に女子高生が写り込んでいたことから盗撮騒動に発展。上司だった小寺園は撮った写真があるのが事実だとし、男性は警察を去る。

そのことを恨みに思っているのが犯行の動機だった。

この盗撮を訴えた女子高生の一人が川島夕空。１５年４月から１９年３月までＮＨＫＥテレ「みいつけた！」でスイちゃん役を担った。現在は１７歳でスイちゃんを思い出させるボブヘアでインスタでも出演を告知。ファンからは「いま見ててゆあちゃんだ！ってすぐ気付いてインスタみたらやっぱり」「制服姿かわいい！」「女子高生役、頑張って！」の声が寄せられていた。