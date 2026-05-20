M-1王者たくろう・きむらバンド、母がテレビ登場で反響「可愛らしい」 素敵な親孝行シーンが公開
お笑いコンビ・たくろうのきむらバンドが、19日放送のテレビ朝日系『ロンドンハーツ』（毎週火曜 後11：15）に出演し、実母を紹介した。
【動画】M-1王者たくろう・きむらバンド、母に感謝を伝える様子
今回は「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」企画を放送。人気芸人の息子に「本音が言いたい!!」という母たちが上京し、これまで面と向かって言えなかった本音や痛烈ダメ出しなどを行った。
番組公式Xでは、「『いつもありがとう』収録後、息子からお母さんへ」と、息子たちが母に感謝を伝える動画を公開。
きむらは自身のXで「ロンハーに母ちゃん出とるがな！しかも身削っとるがな!!感謝しかないで」とつづった。
たくろうは、2025年の『M-1グランプリ』で優勝し、今春に東京進出したばかり。きむらは愛媛出身で、今回、親孝行を果たした。ファンからは「木村さんのお母様可愛らしい」「素敵です」など、多数の声が寄せられている。
【動画】M-1王者たくろう・きむらバンド、母に感謝を伝える様子
今回は「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」企画を放送。人気芸人の息子に「本音が言いたい!!」という母たちが上京し、これまで面と向かって言えなかった本音や痛烈ダメ出しなどを行った。
番組公式Xでは、「『いつもありがとう』収録後、息子からお母さんへ」と、息子たちが母に感謝を伝える動画を公開。
きむらは自身のXで「ロンハーに母ちゃん出とるがな！しかも身削っとるがな!!感謝しかないで」とつづった。
たくろうは、2025年の『M-1グランプリ』で優勝し、今春に東京進出したばかり。きむらは愛媛出身で、今回、親孝行を果たした。ファンからは「木村さんのお母様可愛らしい」「素敵です」など、多数の声が寄せられている。