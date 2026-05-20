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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年5月～新ランク始動】d NEOBANK完全攻略 | 手数料・デビットカード還元率・ポイント還元・金利・メリットデメリット・併用するべきサブ銀行口座おすすめ【PR】」を公開した。人気のネット銀行「d NEOBANK」で2026年5月から適用される新しいランク制度の全貌と、賢い活用法を解説している。



動画ではまず、改定前の制度と比較して、新スマートプログラムの変更点を説明。従来は生体認証やプラチナデビットカードの保有だけで上位ランクが適用されたが、新制度ではこれらがランク判定の対象外となると指摘した。何も対策をしないと「気づかないうちに手数料が増えたり、デビットカード還元率が下がったりする可能性がある」と警鐘を鳴らす。



続いて、新制度の特典である「ATM・振込の無料回数」「デビットカード還元率」「銀行機能利用によるポイント還元」「VIPランク以上の特別な優待」の4つを詳細に解説。特にデビットカードについては、預金残高や給与受取などの条件を満たすことで最大2.5%の還元率になることや、プラチナデビットカードに付帯するラウンジ利用などの豪華な特典を取り上げた。



一方で、d NEOBANKのデメリットとして預金金利が0.3%とメガバンク並みに低いことを挙げた。そのため、お金を貯める・増やす銀行としてではなく、「お金の流れを自動管理するハブ口座として使うことが最適解」だと断言する。定額自動入金や振込機能を駆使し、給与が入った瞬間に資金を自動で振り分ける仕組み作りを推奨した。



最後に、金利の低さを補うためのサブ銀行口座として「SBI新生銀行」「DanDan Bank」「V NEOBANK」の3つを紹介。d NEOBANKを送金ハブ・メイン決済として使い、高金利銀行を貯蓄の置き場所にするという役割分担を提案し、読者の家計管理を効率化するための実践的なノウハウで締めくくった。