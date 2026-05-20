「綾鷹」の味わいに合わせた「イオン限定おにぎり」 20日から期間限定発売
“淹れたて一杯目”のような味わいの緑茶ブランド「綾鷹」。その綾鷹のために開発された、味わいにぴったりの「おにぎり」が、5月20日から期間限定で発売される。
おにぎりは全5種類で、それぞれ「綾鷹」「綾鷹 ミネラル緑茶」、機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」、イオン限定販売「綾鷹 玄米茶」の味わいに合わせて考案されている。
「綾鷹」とおにぎりの相性の良さを伝えるオリジナルキャラクター「あや茶丸」を配したパッケージで、見た目にも楽しく、色とりどりの具材を使用している。
発売は4週間限定。合わせて2026年5月20日（水）〜6月14日（日）に、「綾鷹」製品 税抜 500 円以上と対象のおにぎり 税抜 500 円以上をそれぞれ購入すると、イオンお買物アプリ内に「綾鷹」650ml PET 1本 無料クーポンがもらえるキャンペーンも実施する。
また、日常のランチシーンでおにぎりと「綾鷹」の相性の良さを提案する「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーも全国巡業をスタートする。期間と場所は、「綾鷹」のキャンペーンサイトでご確認を。
おにぎりは全5種類で、それぞれ「綾鷹」「綾鷹 ミネラル緑茶」、機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」、イオン限定販売「綾鷹 玄米茶」の味わいに合わせて考案されている。
「綾鷹」とおにぎりの相性の良さを伝えるオリジナルキャラクター「あや茶丸」を配したパッケージで、見た目にも楽しく、色とりどりの具材を使用している。
発売は4週間限定。合わせて2026年5月20日（水）〜6月14日（日）に、「綾鷹」製品 税抜 500 円以上と対象のおにぎり 税抜 500 円以上をそれぞれ購入すると、イオンお買物アプリ内に「綾鷹」650ml PET 1本 無料クーポンがもらえるキャンペーンも実施する。
また、日常のランチシーンでおにぎりと「綾鷹」の相性の良さを提案する「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーも全国巡業をスタートする。期間と場所は、「綾鷹」のキャンペーンサイトでご確認を。