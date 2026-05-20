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「暇だったらダメ」という韓国社会の圧迫感とは対照的…来日した女性が語る日本での“新しい生き方”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「なぜ私は韓国を離れ日本に住むと決めたのか」と題した動画を公開した。ゲスト出演した韓国人女性・ジュヘさんが、高校生での初来日から日本就職に至るまでの経緯と、韓国社会との違いから感じた日本で暮らす理由について語った。



動画冒頭、現在東京で社会人3年目を迎えるジュヘさんは、日本に来た最初のきっかけについて回顧。高校2年生の時、言語交換アプリ「HelloTalk」で知り合った同い年の日本人女性に「夏休みにうちに来ない？」と招かれ、単身で日本へ渡ったという。

当時、パスポートもなく海外経験もゼロだった彼女に対し、友人や家族からは「詐欺だよ100％」「空港に着いたら誘拐されるよ」と猛反対された。しかし、彼女は「怖かったというよりワクワクすることのほうが大きかった」と振り返り、毎日電話をしていた友人を信じて来日を決行した。



実際に訪れた日本は「映画のそのまま」で、「ドラマみたいな国だ」という好印象を抱いたという。その後、交換留学を経て、現在は東京で就職。「なぜ日本に住むようになったのか」という問いに対し、ジュヘさんは韓国社会の激しい競争についても言及した。

「韓国では競馬みたいに住んでた」と独特な表現を用い、幼少期からの塾通いや、「暇だったらダメ、お酒飲んだらダメ」といった圧迫感があったと吐露する。一方、日本では部活動に熱中するなど多様な生き方が認められていると感じ、「こんな形でも熱心に生きるんだ」と新しい視点を得たことが、移住の決め手の一つになったと明かした。



動画ではその他、地方への国内旅行の魅力や、韓国の便利な配送サービス「Coupang（クーパン）」との比較など、生活者ならではの視点も披露。「日本で日本語を使いながら、韓国と日本を繋げる仕事をしたかった」と語り、自身の選択に「住んでみてよかった」と笑顔を見せた。