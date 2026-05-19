欧州株 しっかりでスタート 欧州株 しっかりでスタート

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欧州株 しっかりでスタート

東京時間16:37現在

英ＦＴＳＥ100 10373.68（+49.93 +0.49%）

独ＤＡＸ 24520.80（+212.88 +0.89%）

仏ＣＡＣ40 8029.19（+41.70 +0.52%）

スイスＳＭＩ 13312.55（+71.85 +0.54%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスは幅広く買いが出ている。今月売りが目立っていた軍需大手ラインメタルは昨日に続いて続伸。ソフトウェアのSAP、不動産のオンラインプラットフォームのスカウト２４なども強い。半導体のインフィニオンテクノロジーズ、トラックなどのダイムラートラック、化学品のBASFなどが軟調。



英FTは資本財、公益など中心に幅広く買われた。素材は軟調。鉱山大手リオティント、グレンコア、アングロアメリカンなどが売られている。衛生用品のユニリーバ、高級車のロールスロイスなどがしっかり。

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