箱根の地産食材で再現するアーティスティックコース！ ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」

記事ポイント 2026年秋、神奈川県・箱根湯本にドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が開業予定ガラス張り屋外ドッグラン付き温泉エリアや愛犬同伴ダイニングを完備した全館設計料理長が手がける、箱根の地形を地産食材で再現するアーティスティックなコース料理を提供 2026年秋、神奈川県・箱根湯本にドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が開業予定ガラス張り屋外ドッグラン付き温泉エリアや愛犬同伴ダイニングを完備した全館設計料理長が手がける、箱根の地形を地産食材で再現するアーティスティックなコース料理を提供

愛犬と泊まれる宿が全国的に普及するなか、”同伴可能”をひとつ超えた新しい滞在スタイルが箱根湯本に登場します。

ハートフル・ホスピタリティが手がけるドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が、2026年秋に神奈川県・箱根湯本で開業します。

愛犬専用の施設設計と上質な温泉・美食体験を融合させた、国内でも新たなジャンルのホテルです。

ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」





施設名：THE SCENE HAKONE YUMOTO開業予定：2026年秋所在地：神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋184アクセス：箱根登山鉄道「箱根湯本」駅 徒歩20分

「THE SCENE HAKONE YUMOTO」は、”愛犬同伴可能なホテル”ではなく”ドッグ・プレミアムホテル”という新ジャンルを体現する施設です。

愛犬の快適性と安全性を追求した専用設備が全館に設けられており、ゲストとその愛犬がすべての空間をともに過ごせる設計が採用されています。

ハートフル・ホスピタリティが宿泊施設の運営受託・コンサルティングで培ったホスピタリティをもとに、人向けのラグジュアリーと愛犬へのおもてなしを両立させた滞在が実現します。

開業地に選ばれた箱根湯本は、古くから”箱根の玄関口”として親しまれ、多くの温泉旅館や名湯が集まる日本有数の温泉地です。

箱根の自然と温泉を愛犬と一緒に満喫できる滞在が、2026年秋から提供されます。

ガラス張りドッグランと温泉エリア





緑に囲まれたダークトーンの外壁と複数のバルコニーを持つ4〜5階建ての建物が、箱根湯本の自然のなかに佇みます。

館内にはガラス張りの屋外ドッグランが付属した温泉エリアが設けられており、愛犬が広いスペースを自由に走り回れる構造になっています。

温泉エリアの奥にはソファラウンジと2階バルコニーが続く開放的な空間が広がり、温泉につかりながら愛犬の姿を間近に見守れます。

リビング付き和モダン客室





客室は、ソファエリアとベッドエリアが連続したリビング付きの和モダンスタイルで構成されています。

間接照明が天井をやわらかく照らし、ソファの前には愛犬がゆったりと過ごせるスペースが確保されています。

愛犬の快適性と安全性を追求した空間設計が全客室に採用されており、箱根の自然との調和を意識したインテリアとなっています。

箱根の地産食材を用いた創作美食





格子天井と間接照明が印象的な和モダンのダイニングでは、愛犬同伴のままテーブルに着席できます。

奥壁には大型アート作品が配置されており、非日常的な空間でのディナーとなっています。

料理長が手がけるコース料理は、箱根の地形を地産食材で再現したアーティスティックな一皿で構成されており、ジャンルを超えた創作美食として提供されます。

箱根湯本という名湯の地で、ガラス張りのドッグランと温泉、地産食材の創作コース料理、リビング付きの和モダン客室が揃う滞在は、2026年秋に幕を開けます。

愛犬と旅するすべての人に向けた、新しい宿泊体験が誕生します。

ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ドッグ・プレミアムホテル」は通常の愛犬同伴可能なホテルと何が違いますか？

A. 単に愛犬を連れ込める「ペット可」とは異なり、愛犬専用の設備・空間設計・ホスピタリティが全館に組み込まれています。

愛犬の快適性と安全性を追求した専用設備に加え、人向けのラグジュアリーな温泉体験や創作美食も同時に提供される点が特徴です。

Q. 運営するハートフル・ホスピタリティはどのような会社ですか？

A. リゾートホテルおよび旅館等の宿泊施設の運営受託・経営および運営コンサルティングを事業とする会社で、2023年10月に設立されました。

最新情報は公式サイトに掲載されます。

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