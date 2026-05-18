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「俺の患者に触れるな」ベテランのプライドが若手外科医を潰す？医療崩壊を招くリアルな現場

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【本音】若手が外科医を辞める本当の理由。ベテランの「プライド」が日本の医療を潰す？現役医師が語るリアルな現場。」を公開した。動画では、深刻な外科医不足が叫ばれる医療業界において、富山大学消化器外科の先進的な取り組みを紹介しつつ、若手が定着しない根本的な理由とベテラン医師の意識の問題について、現役医師の視点から鋭く切り込んでいる。



ひかつ先生はまず、若手の消化器外科医が減少している理由について言及。「めちゃくちゃ労働時間が長い」「緊急手術が多くてオンコールが24時間365日」と過酷な労働環境を指摘した。さらに、膵臓の手術などは8時間にも及ぶ長丁場になることが多い上、難しい手術はベテランが独占しがちで、若手が経験を積みにくい現状があるという。



その解決策として、ひかつ先生は富山大学の藤井教授が行っている画期的な取り組みを紹介。手術の工程を分割して執刀医を交代させるシステムや、当番以外はオンコールの呼び出しを行わない完全シフト制の導入により、若手の入局者が増加した実績を「めっちゃ先進的」と絶賛した。



しかし、こうした素晴らしい取り組みが全国に広まらない背景には、ベテラン医師の「プライド」があるとひかつ先生は語る。「俺の患者に触れるな」と症例を抱え込む頭の固い教授や、十分な人員が確保できない市中病院の限界が、改革の足かせになっていると分析した。また、米国のように「弟子をいかに育てたか」で評価される文化が日本には定着しておらず、自分がどれだけ手術をしたかという個人の実績ばかりが重んじられる構造的な問題にも触れている。



最後にひかつ先生は、「昔は寝ずに働いたもんだ」と若手に根性論を押し付けるような古い考え方を批判し、「頭の柔らかい教授を見習って、日本の消化器外科を維持・発展させるためにシステムを変えるべき」と強く提言。若手が働きやすく、持続可能な医療体制を構築することの重要性を訴え、動画を締めくくった。