“奇跡の50代”望月理恵、キュートなミニスカゴルフコーデに反響
フリーアナウンサーの望月理恵が17日にInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】こんな美しい50代いる!? 望月理恵、グラビアオフショット 本人ボツの写真も！（全5枚）
望月が「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ミニスカートのゴルフウェア姿でカメラに微笑みかける様子やスイングする瞬間が収められている。
彼女のミニスカにファンからは「なんて美しい脚なんだろう」「モッチーの美脚、最高です」「え！？脚綺麗すぎAIかと思った」などの声が相次いでいる。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）
【写真】こんな美しい50代いる!? 望月理恵、グラビアオフショット 本人ボツの写真も！（全5枚）
望月が「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ミニスカートのゴルフウェア姿でカメラに微笑みかける様子やスイングする瞬間が収められている。
彼女のミニスカにファンからは「なんて美しい脚なんだろう」「モッチーの美脚、最高です」「え！？脚綺麗すぎAIかと思った」などの声が相次いでいる。
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」Instagram（＠mochiee28）