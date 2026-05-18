敵地でのエンゼルス戦に先発登板して7回1失点の好投

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地で行われたエンゼルス戦に先発登板し、7回1失点の好投で今季2勝目を挙げた。特筆すべきは、その内容だ。米データ会社によると、大谷翔平投手＆山本由伸投手も記録していない驚愕の数値を叩き出したという。

佐々木は初回から順調に三振を奪うと、4回に1点を失ったものの安定した投球を続けた。最速約157.5キロの直球などを軸に渡米後最多の8奪三振を記録している。7回もマウンドに上がり、先頭から遊ゴロ、一ゴロ、左飛とわずか5球で3者凡退に抑え込み、渡米後最長となるイニングを投げ切った。

この日は91球を投げてストライクが69球となり、先発登板では渡米後初めて四死球ゼロで終えた。これまでの制球難という課題を感じさせない投球だった。米データ会社の「コーディファイ・ベースボール」は「2023年8月のボビー・ミラー以来、ドジャースの先発投手による1試合のストライク率としては最高を記録！」と速報した。この日の佐々木のストライク率は実に75.8％に達した。

ちなみに、ミラーが記録した試合は2023年8月22日（同23日）の敵地ガーディアンズ戦。実に999日間、誰も到達しなかった領域に、佐々木はこの日、足を踏み入れた格好だ。（Full-Count編集部）