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YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、『Switch2 の microSD Express 活用術｜データ移行・使い分け・管理の「最適解」を公開』と題した動画を公開した。



動画では、Switch2の容量不足を解消するために必須となる次世代規格「microSD Express」の具体的な運用手順や、データの特性に応じた保存先の使い分けについて解説している。



Switch2は本体の読み込み速度が劇的に向上したため、旧規格のmicroSDカードでは性能が追いつかず、同等の速度を持つmicroSD Expressへの移行が不可欠となっている。さらにゲームソフト自体のデータ量も肥大化しており、快適に遊ぶためにはSDカードによる容量拡張が必須の環境だ。



動画内で強調されているのが、保存できるデータの種類によるルールの違いである。ダウンロード版ソフトや画面写真・動画はSDカードに保存できる一方で、「セーブデータに関してはmicroSDカードに保存することができません」と解説。セーブデータは必ず本体保存メモリーに保存される仕組みのため、本体故障によるデータ消失のリスクに備え、「Nintendo Switch Onlineのセーブデータお預かり機能を使って、クラウドにバックアップをとっておくのがおすすめ」と語っている。



また、以前のSwitchで使っていた古いSDカードを直接挿しても読み込めないため、初期設定時などに「まるごと転送」機能を使った引っ越し作業が必要になる。さらに、カードを本体から抜く際にはスリープ状態ではなく、必ず「電源OFF」にしなければデータ破損の恐れがあるなど、厳格な取り扱いルールも提示された。



動画の終盤では、よく遊ぶソフトや動作が重いタイトルはロードが最速になる本体側に置き、たまに遊ぶソフトはSDカード側に置くという、プレイ頻度に合わせたデータの使い分け術を推奨している。新しいストレージ規格の仕様と制限を正しく理解し、適材適所のデータ管理を行うことが、次世代ハードを快適に遊び尽くすための鍵であると結論づけた。