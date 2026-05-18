エンゼルス戦に先発

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に先発。渡米後最長となる7回を投げて1失点、同最多となる8奪三振の好投で今季2勝目を挙げた。先発登板では渡米後初となる四死球ゼロ。最速は97.9マイル（約157.5キロ）だった。

初回は1死からトラウトに右中間への二塁打を許したが、シャヌエルをスプリットで空振り三振に仕留めるなど無失点。2回、3回はそれぞれ2個ずつ空振り三振を奪うなど3者凡退に抑えた。

4回には1死からシャヌエルに右前打を許すと、暴投で二塁に進まれ、2死からモンカダに右前適時打を浴びた。

5回は2死からフレイジャーを空振り三振に仕留めて無失点。6回には先頭ネトから見逃し三振を奪い、これで渡米後自己最多となる7奪三振となった。トラウト、シャヌエルも打ち取り、6回を投げ終えて86球だった。

7回もマウンドに上がると、先頭ソレアを1球で遊ゴロ。モンカダは3球で一ゴロ、アデルを1球で左飛に打ち取った。

前回登板となった11日（同12日）のジャイアンツ戦では6回3失点で勝ち負けは付かなかった。試合前の時点では7試合で1勝3敗、防御率5.88だった。（Full-Count編集部）