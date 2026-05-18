もうくっつかない！お弁当で麺が食べやすくなるコツ

食べやすい！「くっつかない」麺弁当

うどんやパスタなどの麺料理を使ったお弁当は、忙しい日の簡単弁当に活躍します。しかし、お昼にお弁当箱を開けると、そこにはくっついて塊になった麺がこんにちは…。今回ご紹介する麺弁当のレシピは、麺がくっつきにくくなる工夫がたくさん。これからは力ずくで麺をほぐさなくてもよくなります。

調理や盛り付けにひと工夫

調理前に麺を水洗いする、卵焼きに巻き込むなど調理の段階でくっつき防止のひと手間をかけるレシピのほか、盛り付けで工夫するレシピも。どれも難しいテクニックは必要ありません。

焼きそばを水洗い

パスタを巻いて詰める

卵焼きに入れる

油をまぶす





ほんの少しの手間で、食べるときのストレスを少なくできるのは嬉しいですね♪麺がお弁当に登場する日が増えそうです。麺のくっつきが気になったときはぜひ、今回ご紹介のレシピを試してみてください。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する