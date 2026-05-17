昨年発売された1st写真集『確信犯』のオフショットで稀代の大バズりを連発。一躍、次世代ヒロインとして躍り出た和田海佑。

「当時 “絶対にめっちゃ売ります” と言っちゃったので、もう自分自身で売り込むしかないと思い頑張りました。でも、顔が盛れている写真より、 “体の映りがめっちゃいいから” って出した写真のほうがバズったときは、ちょっと “なんでやねん” とは思いました（笑）」

そんな彼女だが、今春芸能事務所のプラチナムプロダクションに電撃所属。

「私が芸能界に入った動機が“バラエティで頑張りたい”だったので、憧れの森脇（梨々夏）さんのいる事務所やったら夢をかなえられるんじゃないかなと思ったんです。アイドル時代には、同じくこの春東京進出したカベポスターさんにすごくお世話になったので、一緒に『（佐久間宣行の）NOBROCK TV』（YouTube）に呼ばれて共演できたらと夢見ています！」

わだみゆ

29歳 1997年3月29日生まれ 兵庫県出身 T158 AB型 趣味：野球観戦、心霊系、水色の物を集める 特技：100のエピソードトーク、愛嬌をふりまく♡ 2020年9月、NMB48の7期生として加入。2025年11月、同グループを卒業。2026年2月にプラチナムプロダクションに移籍した。1st写真集『確信犯』がワニブックスより発売中。そのほか最新情報は、公式X（@MYUMYU_48）、公式Instagram（@myu____o0）にて

※FLASHデジタル写真集 『さくら色の日々』が各電子書店で発売中!?

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未掲載写真＆メイキング動画を随時公開中！

写真・HIROKAZU

スタイリスト・米丸友子

ヘアメイク・澤田果歩（GiGGLE）