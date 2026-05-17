元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が17日放送のテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）にゲスト出演。立命大4年時のドラフト会議で指名を“約束”した球団名をぶっちゃける場面があった。

立命大では日米大学野球の日本代表に選出されてプロから注目され、4年時にはドラフト候補に。ドラフト会議前日には「ある球団」から電話が掛かってきたという。「うちのオカンが取ったんですけど“お宅の敦也くんを明日指名しますんで、よろしくお願いします”って」。当時、古田氏は寮生活をしており、母から「電話掛かってきたよ！この球団行くか言わなあかんねん、どうする？」と連絡があった。

「その時は取材とか受けてて調子に乗ってるから“何か、あんまり、弱い球団やなあ”とか言ったんです」と当時の会話を回顧。するとMCのダウンタウン・浜田雅功は「それはどこなんですか？」とすかさずツッコミ。「当時やろ？弱い球団やったのは当時の話でしょ」と聞き出そうとするも、古田氏は「そうですね…当時は弱かったんでどうしようかなあと」とはぐらかした。

「だから、どこやったん？」となおも追及する浜田に、「今は北海道で頑張ってる…（球団）」と古田氏。浜田は「なるほど。当時は、分かる、分かる」と大笑いした。

結局ドラフト会議ではまさかの指名漏れに終わり、浜田は「あの電話は何だったんや」と不思議そうな表情。古田氏は「当日変更とかあるんですよ。眼鏡かけてたんで目が悪いヤツはプロ野球じゃダメだって」と当時の定説を振り返り、「後からごあいさつに来られて“見送りました”って。見送りましたじゃねえよ！って感じで、こっちは準備して大恥かいて」と今では笑いながら話していた。

古田氏はトヨタ自動車を経て1990年ドラフト2位でヤクルトに入団した。