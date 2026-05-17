桃井かおり、夫のリクエストで手作りした“長崎ちゃんぽん”披露し「お客さまのオーダーには何でもどうにか応えるのが家ご飯なので…」
俳優の桃井かおり（75）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫のリクエストで作ったという手作りメニューを披露した。
【写真】「愛だなぁ〜」夫のリクエストで手作りした“長崎ちゃんぽん”を披露した桃井かおり
2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はロサンゼルスで暮らしている桃井。投稿では、「長崎ちゃんぽん！なんかできるの？”と急に何を思ったか?連れの突然のリクエスト お客さまのオーダーには何でもどうにか応えるのが家ご飯なので、よその店を超えるの作りました #かおり飯」とつづり、豊富な具材がトッピングされた“ちゃんぽん”の写真をアップ。
ファンからは「わぁーっ！かおりさまのちゃんぽん、お野菜たっぷりカラフルで美味しそーう」「間違いなく明日は開店です」「こんな色どり鮮やかなチャンポン、初めて見ました」「なんでも作っちゃいますね。かおりさんて」「美味しそう 愛だなぁ〜」「色とりどり食欲増し増しになりますね美味しそう」など、絶賛のコメントが寄せられている。
【写真】「愛だなぁ〜」夫のリクエストで手作りした“長崎ちゃんぽん”を披露した桃井かおり
2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はロサンゼルスで暮らしている桃井。投稿では、「長崎ちゃんぽん！なんかできるの？”と急に何を思ったか?連れの突然のリクエスト お客さまのオーダーには何でもどうにか応えるのが家ご飯なので、よその店を超えるの作りました #かおり飯」とつづり、豊富な具材がトッピングされた“ちゃんぽん”の写真をアップ。
ファンからは「わぁーっ！かおりさまのちゃんぽん、お野菜たっぷりカラフルで美味しそーう」「間違いなく明日は開店です」「こんな色どり鮮やかなチャンポン、初めて見ました」「なんでも作っちゃいますね。かおりさんて」「美味しそう 愛だなぁ〜」「色とりどり食欲増し増しになりますね美味しそう」など、絶賛のコメントが寄せられている。