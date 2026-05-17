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「何もしていなくても貧しくなる」株高なのに国民の8割が苦しむK字経済の残酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルのYOU氏が自身のYouTubeチャンネルで「【新NISA】株価は最高値なのに、なぜ国民の8割は貧しくなるのか？」を公開した。動画では、株高の裏で静かに進行する格差拡大の実態と、これからの時代を生き抜くための資産形成の重要性について提言を行っている。



動画の序盤でYOU氏は、株価が最高値を更新し大企業の賃上げニュースが報じられる一方で、多くの国民が生活の豊かさを実感できていない矛盾を指摘。「給料が月1万円増えたとしても、食費や電気代、税金などがそれ以上に増えてしまえば、生活は全く楽にならない」と述べ、重要なのは額面の給料ではなく「手取りと生活コストの差」であると語った。



さらにフリップを用いながら、この現象の正体を「K字経済」であると解説。株式や不動産などの資産を持つ人はインフレの恩恵を受けてさらに豊かになる一方、資産を持たず労働収入のみに頼る人は物価上昇のダメージを真正面から受け、生活が下流へと向かっている構造を浮き彫りにした。インフレによる現金の価値低下や社会保険料の負担増などを理由に挙げ、「インフレ時代に資産を持たないことというのは、何もしていなくても貧しくなる構造に入ってしまうということ」と警鐘を鳴らしている。



ではどうすれば良いのか。YOU氏は「資産を持つ側に回ること」だと断言する。少額からでも新NISAなどを活用し、長期間コツコツと資産形成を続けることが重要であり、「投資は怖いから何もしないという考え方が、今の時代では最も危険なリスクになる」と語った。



最後に、投資の真の目的はお金を増やすことだけではなく「人生の選択肢を増やすこと」だと強調。「国や会社だけに頼るのではなく、自分でも備える必要がある」と述べ、これからの10年後、20年後のために少しずつ資産を持つ側へと行動を起こすよう呼びかけている。