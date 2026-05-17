生島峰至氏が解説…右投げ左打ち選手の“左右の手の役割”

右投げ左打ちの選手の打撃でよく見られるのが、力なくレフト線に切れていく打球。利き手の右手に頼りすぎ、左手をうまく使えていないことが原因かもしれない。大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放ち、甲子園に2度出場。現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、課題解消策として「片手ティー打撃」を推奨している。

生島さんによると、左打者の打球がレフト線に切れるのは、押し手である左手がうまく使えていないことが原因だという。バットをリードするのは右手だが、打球方向の基本となるセンターへ強い打球を飛ばすには、左手の感覚を養うことが大切になる。

そこで実践したいのが、左手だけでバットを握って行うティー打撃。ボールの軌道にバットを入れ、インパクトした後にヘッドがセンター方向に向いた状態でピタリと止められるかがポイントになる。体の回転動作とタイミングを合わせ、後ろから前へバットを出す意識が不可欠になる。

右手だけのティー打撃も欠かせない。左打者にとって右手はバットを引っ張ってくる役割を担い、インパクトの前で動きを終わらせるイメージを持つ。振り切ろうとすると、フォロースルーが上がらないからだ。右手の動きをインパクト手前で終わらせ、そこから左手で押し込む感覚を持つことが理想のスイング軌道に繋がっていく。

左手だけで打つ際に注意したいのは、手首をこね、バットを自分の背中側へ引っ張り込んでしまうことだ。左右の手の役割を理解し、右手で引っ張り左手で押し込む動作を合わせることで、力強いスイングが生まれる。押し手をうまくコントロールする技術をぜひ習得してほしい。（First-Pitch編集部）