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茂木健一郎が東大五月祭中止に持論「お互いの意見を自由闊達に言うことが前提」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「昨日の、東京大学五月祭中止についての、私の考え」を公開した。動画内で茂木氏は、東京大学の五月祭で予定されていた参政党の神谷宗幣氏の講演が爆破予告によって中止となった件について触れ、民主主義における言論の自由と対話の重要性について持論を展開した。



茂木氏は動画の冒頭で、一生懸命準備をしてきた学生たちの心中を思いやり、「本当に残念」と無念さを口にした。自身もかつて東大の学園祭に呼ばれ、学生と丁寧に準備を進めた経験があることから、イベント中止に至った経緯に強い同情を寄せている。



続いて、神谷氏の主張や参政党のスタンスについて、茂木氏自身は「必ずしも共感する立場ではない」と明言。しかし、意見が合わないからといって発言の機会を奪うことには否定的な見解を示し、「民主主義って、お互いの意見を自由闊達に言うってことが前提」と指摘した。さらに、陰謀論とされるような意見であっても自由にやり取りすべきであり、保護者主義的な対応によって言論を封殺することは「民主主義ってそんなヤワなものじゃない」と批判した。



また、過去に東大駒場キャンパスの900番教室で行われた三島由紀夫と全共闘の対話を例に挙げ、立場の違う者同士が相手を人間として認め合い、真剣に議論を交わした歴史的出来事の意義を強調。「大学の役割ってのは、広くいろんな意見を議論させるということ」と述べ、学問や言論の自由が守られるべき場としての大学のあり方を強く訴えかけた。



最後に茂木氏は、大学当局や実行委員会の苦渋の決断には一定の理解を示しつつも、「どんな方の意見も、ちゃんと聞いてみないと分からない」と語り、意見の相違を乗り越えて対話と議論を重ねることこそが、健全な社会を築くために不可欠であるという力強いメッセージで動画を締めくくった。