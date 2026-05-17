コレクションのポリシーは「昭和平等」。お菓子の袋から、レアなレコード、高価な切手まで、あの時代を彩ったものなら、なんでも平等に集めてきたコレクター社長が、10万点を超える所蔵品から誌上公開!

写写丸（以下、写） これは「ソックタッチ」ですか。懐かしい！ かなり古いパッケージのものもありますね。

大崎 1972年に白元（現・白元アース）が発売した大ヒット商品です。当時の販売価格は120円。中高生は、みんなこれを使って靴下がずり落ちるのを止めていたんですよ

写 女のコのためのものという印象が強いです。

大崎 そうですね。当時は教室で好きな女のコがソックタッチを塗るのを、ドキドキしながら横目で見ていたものです（笑）。昔はふくらはぎ程度までの長さの靴下が多く、これがないとすぐにずり落ちてしまったんですよ。

写 では発売直後から、ずっと売れ続けているんですか？

大崎 有用性を理解してもらうまで数年ほど時間がかかったようですね。じつは、同じ形のスティックのり「ピット」を、トンボ鉛筆が日本で初めて発売したのが1971年。ほぼ同時期に広がりました。当時これで代用できるんじゃないかと試してみたら、肌がかゆくなりました（笑）。

写 やはり肌に塗るために専用に作られているのですね。

大崎 おしゃれをしたいというティーンを助ける素敵な商品ですよ。

おおさききよし

1961年生まれ 株式会社ブティックオーサキ代表取締役社長。『大崎潔のアイドルストーリー』（NACK5）など多数のラジオパーソナリティを務める

写真・梅基展央