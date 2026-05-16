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知っておきたい前立腺がん検診の重要性…PSA検診をやめると死亡率はどう変わるのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が、YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で「【前立腺がん】PSA検診をやめた結果…膨大なデータが暴いた恐ろしい真実。」と題した動画を公開した。動画では、米国でPSA検診の受診を中止する勧告が出された結果、前立腺がんの死亡率がどのように変化したかについて、膨大なデータを提示しながら解説している。



ひかつ先生によると、2012年頃にアメリカの予防医学専門委員会が「PSA検診は測っても無駄だ」との勧告を出したという。そこで米国国立がん研究所のデータベースを用い、転移のない限局性の前立腺がんで手術や放射線治療を受けた患者を対象に、勧告前後でのがん特異的死亡率の変化を分析した結果が紹介された。



そのデータによれば、75歳未満の層において死亡率が勧告前の1.6％から勧告後の1.9％へと上昇し、統計的に有意な差が見られた。ひかつ先生は「若い人は有意差を持って死亡率が上がったと言えます」と語る。一方で75歳以上の層では、心筋梗塞や他のがんなど別の疾患で亡くなる確率が高まるため、死亡率の上昇に有意な関連は認められなかったという。



この結果を踏まえ、ひかつ先生は「75歳未満の方は特にPSA検診はしっかり受けた方がいい」と結論付けている。特に血縁者に前立腺がんや乳がんを患った人がいる場合は、40代～50代から検診を受けることが推奨されるとし、周囲のノイズに惑わされずに適切な検査を受ける重要性を伝えている。