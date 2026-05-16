◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―広島（１６日・甲子園）

広島・森下暢仁投手が、５回３失点で３点リードを許して降板した。０―３の６回先頭で打席を迎え、代打を送られた。今季７度目の先発でクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は２度だけ。敗戦投手となれば、ビジター登板は昨年６月２７日から９戦９敗となる。

初回に、あっさり２点を先制された。初回失点は今季３度目で、２回までの失点は５度目と序盤から苦しむ登板が続く。２、３回は連続で３者凡退に抑えたが、リズムに乗り切れなかった。４回に４番・佐藤にバックスクリーンに運ばれる豪快な１１号ソロで追加点を奪われた。

佐藤には、初回にも先制適時打を浴びていた。昨季も１本塁打を含む１３打数５安打で打率３割８分５厘と打ち込まれた相手に、この日も餌食となった。０―３で迎えた５回２死三塁の対戦は空振り三振に仕留めた。

持丸とのバッテリーの連携にも苦しんだ。１番・高寺に初回、５回に二盗を決められ、４回には福島にも二盗を許した。いいようにかき回された。

今季この試合前まで２勝４敗と負けが先行し、防御率は４・５８に低下した。