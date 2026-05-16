タレントの美奈子（４３）が１６日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、会社を設立したことを報告した。

「美奈子ファミリーＴＶ」に「【ご報告】美奈子未来への決断…！」と題した動画をアップ。子どもたちと動画に出演した美奈子は「私の口からお話ししたいことがあって」と切り出し、「びっくりさせてしまうかもしれませんが、最近お仕事の環境が大きく変わりました。というのも、自分の会社をたち上げることになりまして。スタッフさんや、今まで運営をお願いしていた会社さんもガラリと変わることになりました」と説明。

これまで携わったスタッフへの感謝を述べ、「この先、子どもたちのこととか自分の今後とか、いろんなことを考えた時に、自分の責任で、これから先は道を開いていきたいなと思ったので、この決断をしました」と理由を語った。

今後の不安が「ないわけではない」と率直な気持ちを明かしながらも「子どもたちともたくさん話し合って」。マネジメントはこれまで通り「事務所の方にお願いしていますので」と説明し「みなさん、安心してください」と呼びかけた。「これまで以上に頑張っていこうと思っていますので、安心していただけたらと思います。いろいろ、やりたい！子どもたちともいろんな活動をしたい。ＹｏｕＴｕｂｅも強化していきたい。いろんなイベントにも出たい」と意欲を見せた。

美奈子はテレビ朝日系「痛快！ビッグダディ」シリーズで一躍有名になり、現在は１男７女、８人の子供を持つシングルマザー。介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く“ビッグダディ”こと林下清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚したが、１３年４月に離婚。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子となる７女を出産して８児の母に。すでに孫も誕生している。