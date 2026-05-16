秋野暢子、玉ねぎが“丸ごと”入ったスープを炊飯器で手作り「料理上手!!!」「美味しそう」
俳優の秋野暢子（69）が14日、自身のブログを更新。炊飯器で作った、新玉ねぎが丸ごと入ったスープを披露した。
【写真】「料理上手!!!」秋野暢子が炊飯器で作った“丸ごと玉ねぎ”スープ
自身のSNSで頻繁に手料理や食事を公開している秋野。この日の朝食は「仕込んだ新玉ねぎ丸ごとスープです」と紹介し、細かく切られたちくわやネギとともに玉ねぎが丸ごと2個入った、“血液サラサラ”栄養満点の手作りスープを披露した。
続く投稿では、「炊飯器で作りました」とスープを仕込んでいる様子を写真で紹介。炊飯器に皮を剥いた玉ねぎが丸々入れられている。
秋野の手料理に、コメント欄には「スゴ…最高デスね!!!お料理上手!!!」「美味しそうなお料理ですね」などの声が寄せられている。
【写真】「料理上手!!!」秋野暢子が炊飯器で作った“丸ごと玉ねぎ”スープ
自身のSNSで頻繁に手料理や食事を公開している秋野。この日の朝食は「仕込んだ新玉ねぎ丸ごとスープです」と紹介し、細かく切られたちくわやネギとともに玉ねぎが丸ごと2個入った、“血液サラサラ”栄養満点の手作りスープを披露した。
続く投稿では、「炊飯器で作りました」とスープを仕込んでいる様子を写真で紹介。炊飯器に皮を剥いた玉ねぎが丸々入れられている。
秋野の手料理に、コメント欄には「スゴ…最高デスね!!!お料理上手!!!」「美味しそうなお料理ですね」などの声が寄せられている。