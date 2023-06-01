テレ東系にて「ポケットモンスター音楽祭」が本日5月15日18時55分より放送される。

テレビアニメ「ポケットモンスター」より、リコとロイが歌う新章の主題歌をはじめ、オープニングテーマやエンディングテーマ、さらには豪華海外アーティストによるポケモンの楽曲まで披露される。1,025匹のポケモンの名前が入った新曲プロジェクトにも注目したい。

MCには、ポケモンをこよなく愛する俳優・本郷奏多さんと、お笑いコンビ・チョコレートプラネットが決定。ポケモントークやラップ・ダンスコーナーなど、みんなで歌って踊って楽しめる、フェスのような盛り上がりを演出する。

番組概要

タイトル：「ポケットモンスター音楽祭」

放送日時：5月15日18時55分～19時55分

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

配信：TVer、ネットもテレ東

出演者：MC 本郷奏多/チョコレートプラネット ※出演者の発表は番組HPにて順次公開予定

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