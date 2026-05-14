陸上・男子短距離のN.ライルズ（28、アメリカ）が14日、東京の羽田空港に到着した。到着出口にパーカー姿で現れたライルズは、「Welcome back to Japan」と声をかけると、「Thank you！」と笑顔を見せた。

【写真を見る】世界陸上2冠のライルズが来日「とても興奮している」カメラに向かって“かめはめ波” も披露 ！ セイコーGGPで再び東京を走る

17日に東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「セイコーゴールデングランプリ」男子100mに出場するため来日したライルズ。昨年9月に行われた東京世界陸上で、100mでは銅メダルに終わり連覇を逃した。それでも200mと4x100mリレーでは金メダルに輝き大会2冠を達成。また、200mでは世界陸上4連覇という偉業も成し遂げた。

その鮮烈な走りで日本中を魅了したライルズ。日本のアニメをこよなく愛する超人は、日本のファンからも愛された。昨年9月以来となる来日について「とても興奮している」と答え、「日本にはたくさんのいい思い出もあるし」と微笑んだ。

さらにインタビューの最後には、カメラに向かって日本のアニメ「ドラゴンボール」の“かめはめ波”も披露した。セイコーGGP男子100mには、9秒95の日本記録を持つ山縣亮太（33、セイコー）や、9秒98の自己ベストを持つ桐生祥秀（30、日本生命）も出場する予定。ライルズとの“100m日米頂上対決”に注目される。

