この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【触るだけで激痛】腰痛や体の歪みを関節のプロが徹底ケア！姿勢も改善されて背が伸びた!?【安藤なつさん】」と題した動画を公開しました。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつ氏に施術を行い、長年の腰痛や体の歪みを改善していく様子が収められています。

安藤氏は過去のヘルニアによるトラウマから、長年「マッサージに行っても腰は絶対触らせていない」と告白。角田氏は無理に触らず、痛みが過敏になっている状態だと解説し、「私が必ず寄り添います」と声をかけながら、恐怖心を解いていく認知行動ケアを実践します。

安心感が芽生え、腰に触れられるようになったところで、関節の位置を整える施術へ移行。骨盤周りの関節のねじれを調整し、滑走性を出すことで、腰への負担を減らしていきます。また、腰を引っ張る原因となるお尻の硬さを指摘し、力を抜くことの重要性も指導しました。

施術後の状態チェックでは、トレーニングマシンを使った腕の引き下げ動作や前屈・後屈などの動きをテスト。施術前は体の重みを使って動かしていたフォームが、「真っ直ぐ引けてる感じがします」と安藤氏自身も驚くほどスムーズに改善しました。アシスタントのあすみん氏も「短期化で背伸びた？」と姿勢の良さに驚き、痛みのない軽やかな体に生まれ変わった様子を見せています。

痛みを根本から見直し、本来の体の動きを取り戻す関節整体の技術。慢性的な体の不調やトラウマに悩む方は、プロのケアで予防と改善を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:48

マッサージでも腰は絶対触らせない安藤なつ
03:00

痛みの記憶を上書きする神経のコントロール
07:23

お尻の硬さが腰痛の原因になるメカニズム
15:05

施術後の状態チェックでフォームが劇的改善
17:44

前屈や後屈もスムーズに！驚きのビフォーアフター

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つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)

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日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。 全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。
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