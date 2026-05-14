この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「腰を絶対触らせなかった」安藤なつの体に変化 関節ケアで姿勢と重心が激変

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【触るだけで激痛】腰痛や体の歪みを関節のプロが徹底ケア！姿勢も改善されて背が伸びた!?【安藤なつさん】」と題した動画を公開しました。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつ氏に施術を行い、長年の腰痛や体の歪みを改善していく様子が収められています。



安藤氏は過去のヘルニアによるトラウマから、長年「マッサージに行っても腰は絶対触らせていない」と告白。角田氏は無理に触らず、痛みが過敏になっている状態だと解説し、「私が必ず寄り添います」と声をかけながら、恐怖心を解いていく認知行動ケアを実践します。



安心感が芽生え、腰に触れられるようになったところで、関節の位置を整える施術へ移行。骨盤周りの関節のねじれを調整し、滑走性を出すことで、腰への負担を減らしていきます。また、腰を引っ張る原因となるお尻の硬さを指摘し、力を抜くことの重要性も指導しました。



施術後の状態チェックでは、トレーニングマシンを使った腕の引き下げ動作や前屈・後屈などの動きをテスト。施術前は体の重みを使って動かしていたフォームが、「真っ直ぐ引けてる感じがします」と安藤氏自身も驚くほどスムーズに改善しました。アシスタントのあすみん氏も「短期化で背伸びた？」と姿勢の良さに驚き、痛みのない軽やかな体に生まれ変わった様子を見せています。



痛みを根本から見直し、本来の体の動きを取り戻す関節整体の技術。慢性的な体の不調やトラウマに悩む方は、プロのケアで予防と改善を目指してみてはいかがでしょうか。