【ゴンチャ】シャインマスカットのデザートティー発売/今年はシャキシャキのアロエ入り!スパークリングティーも新登場

ゴンチャは、2026年5月21日から、シャインマスカットのデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。ラインアップは、さわやかでまろやかな「ミルクティー」、果実味あふれる「ティーエード」、ぷるぷる食感のゼリーとシャリシャリ食感の「ジェラッティー」に加え、果実の香りが特徴の「スパークリングティー」の全4種。

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〈販売4年目を迎えるシャインマスカットのデザートティー〉

シャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりのデザートティー。販売4年目を迎える今年は、トッピングにシャキシャキのアロエをプラスし、よりジューシーでみずみずしい味わいに仕上げた。

こだわりポイント〈1〉【ぷるぷる×シャキシャキの新食感】

国産シャインマスカットの果汁を使ったぷるぷる食感のゼリーとシャキシャキ食感のアロエをトッピングした。2つの異なる食感の組み合わせで、果実そのもののような「ごろっと感」が楽しめる。

こだわりポイント〈2〉【シャインマスカットジュレソース】

シャインマスカットの名産地、長野県産シャインマスカット果汁の濃い甘みと芳醇な香りをぎゅっと閉じ込めたソースを使用した。ぶどうの果肉を加えることで、よりジューシーな味わいに仕上げている。

※自然原料由来のため､ぶどうの種が入っていることや、ぶどうの繊維が着色する場合がある。

こだわりポイント〈3〉【「阿里山ウーロンティー」】

ベースには、フルーツと相性の良い阿里山ウーロンを使用している。シャインマスカットの甘さとさわやかな香りに加え、フルーティーなお茶の風味もしっかりと感じられる。

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〈SHINEシャインマスカット ラインアップ一覧〉

◆SHINEシャインマスカット ミルクティー

ICED/M:税込670円

長野県産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとシャキシャキ食感のアロエを合わせたミルクティー。

◆SHINEシャインマスカット ティーエード

ICED/M:税込670円

阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせた。

◆SHINEシャインマスカット ジェラッティー

FROZEN/M:税込700円

阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせ、シャリッとなめらかに仕上げた。

◆SHINEシャインマスカット スパークリングティー

ICED/L:税込760円

シャインマスカットのスパークリングティーが初登場。シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとアロエ、阿里山ウーロンを合わせた。

◆シャインマスカット ゼリー トッピング 税込100円

【販売店舗】

国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗がある。

【発売日一覧】

通常発売日:2026年5月21日

モバイルオーダー先行販売:5月18日〜 商品取り扱い全店

先行販売:5月14日〜 ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店

※トッピングのみ全店で5月21日より販売。

【カスタマイズ】

追加トッピングは1つまで可能。

〈ゴンチャおすすめの「SHINEシャインマスカット」カスタム一覧〉

【SHINEシャインマスカット×アロエ】

アロエ入りの「SHINEシャインマスカット」に、“追いアロエ”をトッピングした。パワーアップしたみずみずしさとシャキシャキ食感の組み合わせがくせになる味わい。

【SHINEシャインマスカット×ナタデココ】

アロエ入りの「SHINEシャインマスカット」に、ほんのり甘いコリコリ食感のナタデココをトッピング。ぷるぷる食感のゼリーとシャキシャキ食感のアロエ、さらにコリコリ食感の異なる食感を組み合わせた。

【アールグレイティー×シャインマスカット ゼリー】

アールグレイティーの華やかな香りと、シャインマスカット ゼリーの組み合わせで、上品な味わいに仕立てた。アロエの食感も相まって、3層になった見た目にも美しい組み合わせ。

【ピーチ阿里山 ティーエード×シャインマスカット ゼリー】

ピーチ阿里山 ティーエードの爽やかで優しい甘さとすっきりとした風味が、シャインマスカット ゼリーのみずみずしさと組み合わさり、フルーツの魅力を引き立てる。

【マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー×シャインマスカット ゼリー】

3種のフルーツとのど越しの良いゼリーを組み合わせた贅沢なフローズン。マンゴー、ピーチ、シャインマスカットを一度に楽しめる、フルーツ好きにおすすめの組み合わせ。