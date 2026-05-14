TXTボムギュ、“ギャップ”を表現した『VOCE』2パターン表紙に登場！明るい笑顔にスタッフ一同感動
TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU（ボムギュ）が、5月21日に発売される『VOCE』7月号の表紙に初登場する。
■「BEOMGYU the Beauty」を堪能できる一冊
美の権化とも言える唯一無二の存在感をもちながら、無邪気でまるで子犬のようなキュートさもあるBEOMGYU。今回、そんなギャップを表現した2LOOKを撮り下ろした。通常版の“美BEOMGYU”カバーとVOCE SPECIALの“少年BEOMGYU”カバー、選べる2パターン表紙だ。
中ページも盛りだくさん、さらにはスペシャルピンナップ付き。たっぷりと「BEOMGYU the Beauty」を堪能できる一冊となっている。
『VOCE』7月号の大特集、そして人気ブランドのタイアップ、さらには動画コンテンツまでまるっと一日に収めたので、かなりの長時間撮影に。なかなか過酷なスケジュールにもかかわらず、最後までツヤツヤの肌と周りを明るくするBEOMGYUスマイルにスタッフ一同感動。
今回、通常版の付録はBEOMGYUも気に入っているSK-IIコスメ。VOCE SPECIALではBEOMGYUがブランドアンバサダーを務めるコーラルヘイズのリップが試せる。まさに“BEOMGYU祭り”の『VOCE』7月号となっている。
※メイン写真：通常版表紙
■書籍情報
2026.05.21 ON SALE
『VOCE』2026年7月号
通常版表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）
Special Edition表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）
Special Edition増刊表紙：上坂樹里
■関連リンク
『VOCE』公式サイト
https://i-voce.jp/
TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/