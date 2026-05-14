今期の連ドラの中で、TVerお気に入り登録数トップは、松重豊（63）主演の「孤独のグルメ Season11」（テレビ東京系＝金曜深夜24時12分）で、86.3万（5月13日現在）。波瑠（34＝写真左）と麻生久美子（47）がダブル主演の「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ系＝水曜夜10時）の70.2万がそれに続く。

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「『孤独のグルメ』のような深夜ドラマは配信で見られがちな上に、松重さんが主人公の井之頭五郎からの“引退”をほのめかすような発言をして、注目度が高まったこともあるでしょう。とはいえ、毎シーズン、GP帯ドラマの中から1本ぐらいは、お気に入り登録数100万を超えるヒット作が出るもの。今期は全体的に低調と言われています」（在京キー局プロデューサー）

そんな中で評価が高まっているのが、「月夜行路」の波瑠だ。

「2018年と20年に波瑠さんと鈴木京香さんがバディーを組んでヒットした連ドラ『未解決の女 警視庁文書捜査官』のSeason3が放送中ですが、波瑠さんは初回にちょこっとゲスト出演しただけ。黒島結菜さんが新たなバディーとして後を継いだんですが、《波瑠さんの方が良かった》なんて残念がる声がかなり目立ちます。黒島さんにはチト荷が重かったかもしれません」（元テレビ誌編集長）

ちなみに波瑠が出ていないSeason3のお気に入り登録数は47.2万と、「月夜行路」と比べてパッとしない。

「結果的に、波瑠さんの根強い人気が証明された格好ですね。昨年12月に5歳年下の俳優、高杉真宙さん（写真右）と結婚して世間をアッと言わせましたが、もともと波瑠さんは演技力に定評があって同性人気も高いし、結婚で逆風が吹くとは考えにくい。むしろ今は、高杉さんの方が心配でしょう」とスポーツ紙芸能デスクがこう続ける。

「高杉さんも演技力があるとはいえ、結婚前は“わんこ系男子”のルックスで年上の母性をくすぐりまくって、アイドル的な人気も高かった。21年に独立して個人事務所を立ち上げたのは、それに満足できなかった彼の気骨もありますが、結婚にショックを受けた女性ファンは少なからずいたはず。じわじわと“副作用”が出てきているのかもしれません」

高杉はまさにそのルックスを生かして、木南晴夏（40）主演の「今夜、秘密のキッチンで」（フジテレビ系＝木曜夜10時）に出演中。“謎のイタリアンシェフ”役で、木南が演じる“悩みを抱える主婦”をときめかせているが、こちらもお気に入り登録数は47.3万、世帯視聴率も3％台の低空飛行と、パッとしないどころじゃない。

そもそも年齢も、芸能界での“格”も妻の方が上ともっぱらだ。新婚カップルの“格差”は広がる一方？

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