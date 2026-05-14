京都のシネコンに「IMAXレーザー」導入決定 TOHOシネマズ 二条、オープニング上映作品発表【一覧】
京都の「TOHOシネマズ 二条」に、IMAXレーザーが6月12日から導入されることが決まった。
【画像】TOHOシネマズ 二条、IMAXレーザーのオープニング作品…『Michael／マイケル』
IMAXレーザーは、IMAXシアターのスクリーンで上映するために独自に開発され、革新的な4Kレーザー投影システムと12chサウンドシステムを採用し、かつてない臨場感が客席を包み、観る者を映画の中へと導く。
映像を細部までシャープかつクリアに再現し、レーザー光源による明るさや、従来の水準を大きく上回る優れたコントラスト特性で、これまでにない色彩や深みを表現する。さらに、パワフルで臨場感あふれるサウンドが体感できる。
導入劇場／TOHOシネマズ 二条（京都市中京区西ノ京栂尾町107）
導入日／2026年6月12日（金）
■オープニング上映作品
『Michael／マイケル』6月12日（金）公開
『スーパーガール』6月26日（金）公開
『トイ・ストーリー5』7月3日（金）公開
【画像】TOHOシネマズ 二条、IMAXレーザーのオープニング作品…『Michael／マイケル』
IMAXレーザーは、IMAXシアターのスクリーンで上映するために独自に開発され、革新的な4Kレーザー投影システムと12chサウンドシステムを採用し、かつてない臨場感が客席を包み、観る者を映画の中へと導く。
映像を細部までシャープかつクリアに再現し、レーザー光源による明るさや、従来の水準を大きく上回る優れたコントラスト特性で、これまでにない色彩や深みを表現する。さらに、パワフルで臨場感あふれるサウンドが体感できる。
導入劇場／TOHOシネマズ 二条（京都市中京区西ノ京栂尾町107）
導入日／2026年6月12日（金）
■オープニング上映作品
『Michael／マイケル』6月12日（金）公開
『スーパーガール』6月26日（金）公開
『トイ・ストーリー5』7月3日（金）公開