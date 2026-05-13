【巨人】北陸シリーズでまた劇勝！巨人が本拠地以外で２試合連続サヨナラ勝利は３度目 坂本が逆転サヨナラ３ラン
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４ｘ―２広島（１３日・福井）
巨人が２試合連続でサヨナラ勝利を収めた。先発した則本昂大投手が７回を５安打、無四球無失点の快投劇を見せて勝利投手の権利を得て降板したが、８回に大勢が同点弾を浴びて延長戦に突入。９、１０、１１回の好機は逃したが、１２回に坂本勇人内野手が逆転サヨナラ３ラン。２夜連続となる劇的な白星を手にした。
延長戦の末に劇的なドラマが待っていた。１２日の岐阜・長良川球場での同カード初戦は佐々木の劇的なサヨナラ２ランで幕を閉じたが、２夜連続となるサヨナラ劇でピリオド。ペットボトルによる歓喜のシャワーが降り注いだ。巨人は１９８５年から続く福井での連勝を６に、貯金を２にそれぞれ伸ばした。１５日からは東京ドームに戻ってＤｅＮＡ３連戦に臨む。
巨人が２試合連続サヨナラ勝利は、２３年９月１７、１８日ヤクルト戦以来。１９５２年フランチャイズ制以降で、今回のように巨人が本拠地以外で２試合連続サヨナラ勝利は、６２年５月８日（富山県営）、１０日（金沢兼六園）の国鉄戦、１５年７月２９、３０日（ともに京セラＤ）のＤｅＮＡ戦に次いで３度目になる。