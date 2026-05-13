13日(水)午後0時30分ごろ、兵庫県宝塚市で雹（ひょう）が降りました。

【写真を見る】兵庫・宝塚市などでひょう「いきなり降ってきた」大粒が勢いよくベランダに… 気象庁は13日(水)夜遅くにかけて雷雲やひょうに注意呼びかける

「良い天気だったのに…雷が鳴りいきなりひょうが降ってきた」

視聴者からMBSに投稿された動画から、大粒のひょうが勢いよくベランダに打ち付けている様子がわかります。



動画を撮影した人は、当時の状況について次のように話しています。



「それまでは良い天気だったのに、分厚い雲が北の方に広がり、そのあと雷が鳴りいきなりひょうが降ってきた。初めてのことでびっくりした」





近畿地方では13日(水)夜遅くにかけて落雷やひょうのおそれ

この地域では10分ほどひょうが降ったということです。

気象庁によりますと、現在の近畿地方の上空およそ5500メートルには、氷点下15度以下の寒気が流れ込んでいます。この影響で、近畿地方では13日(水)夜遅くにかけて大気の状態が不安定となり、局地的に雷雲が発達して、ひょうが降るおそれがあるということです。



気象庁は、近畿地方において、ひょうが降ることや落雷、突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。また、農作物の管理についても注意を促しています。