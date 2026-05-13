不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第４回公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、番組ロケに同行したアシスタントディレクター（ＡＤ）が被害当日の様子を証言した。

出廷したアシスタントディレクターの女性は、フリーランスとして同番組のロケを不定期で２〜３か月に１回担当した。現在ＡＤ歴８年ほどで、月に２０〜２５本の撮影をこなしているという。

この日の公判で焦点となったのは、３度目の性的接触が行われたとされる正午頃に被害女性Ａさんが自発的にロケバスに乗ったのかという点だ。初公判で斉藤被告の弁護側は、Ａさんがロケバスに乗車したことに対し「自分と一緒にいたい。受け入れてくれたと思った」とした。一方で第２回公判でＡさんは「スタッフからロケバスに乗ってピンマイクを外すよう指示されたからです」と主張し、意見が真っ向対立していた。

アシスタントディレクターは４件目のロケ終了後にＡさんに対してロケバスに戻るよう促したが、「『いや、私はここで大丈夫です』と遠慮されていた」と証言。その後、再度アシスタントディレクターが「気になさらずに」と声を掛けたことで、Ａさんが乗車したことを明かした。

Ａさんは事件当日にワンピースを着用。ピンマイクを外す際にワンピースをまくり上げる必要があったため、スタッフからロケバス内で外すよう指示もしたという。ロケバスには先に斉藤被告が乗っていたが、着替えのための区切りなどは用意されず。アシスタントディレクターは「ピンマイクを外すくらいなら、男性がいても体の向きによっては見えない。大きく着替える時は別々」と話した。

一方で、Ａさんが事件当日に体調不良を訴えたり、様子がおかしいそぶりなどは「なかったです」とした。３度目の性被害後の斉藤被告とＡさんの会話も証言。Ａさんから斉藤被告に対し「ロケ中に言っていたおいしいお店を教えてほしい」と話しかけていたのを聞いたという。後日、番組ディレクターを通じて性加害を知り「驚きました」と語った。

公判は約３５分ほどで終了した。第５回公判は６月２日に開かれる。